Belen Rodriguez manda Instagram in tilt, l’effetto ombra è da urlo: ‘Da lontano non si vede’, il post raccoglie migliaia di like e commeni in pochi minuti

I pettegolezzi sul conto della bellissima Belen Rodriguez e sul suo matrimonio finito con Stefano De Martino non smettono mai di circolare. Ormai su di loro se ne sono dette di ogni e pare proprio che la donna non abbia intenzione di mettere a tacere queste voci. Prima si parlava solo della liaison tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, che sono stati sorpresi a scambiarsi dei teneri baci qualche settimana fa in barca a Capri. Poi del presunto interesse con Michele Morrone. Ovviamente la situazione è sempre meno chiara e i due ex coniugi continuano a mandarsi frecciatine social, ma fino ad oggi nulla è davvero chiaro. Insomma non c’è proprio nulla di chiaro in tutta questa situazione tra loro e pare proprio che prima di poter conoscere qualche dettaglio dovremmo aspettare ancora molto.

Belen Rodriguez, l’effetto ombra è da urlo: ‘Da lontano non si vede’, Instagram è in tilt

La bella argentina non smette mai di stupirci e tra un costume mini, un lato b in bella mostra in barca e un mini dress, continua a far parla incessantemente di sé. La modella, showgirl e conduttrice sta attraversando un periodo si molto particolare, ma anche molto prolifico dal punto di vista lavorativo. Considerando il suo impegno con le riprese di ‘Tu Si Que Vales’ che hanno continuato spedite nel corso delle settimane scorse. Tra una ripresa e l’altra la donna si è concessa dei momenti di dolce relax con gli amici di sempre e soprattutto con il grande amore della sua vita, il piccolo Santiago.

Proprio poco fa la donna ha deciso di pubblicare una foto che nel giro di pochi minuti sta raccogliendo migliaia di like e commenti su Instagram. La foto ritrae la sua ombra sul pavimento in cemento e un commento decisamente enigmatico: “Da lontano non si vede”… Probabilmente si riferisce al fatto che non si riesce a comprendere se indossa o meno il costume. In ogni caso i suoi look non smettono mai di stupire e i suoi post ricevono migliaia di like e commenti ogni giorno acquistando sempre più consensi. Detto ciò vi consigliamo di correre sul suo profilo Ufficiale Instagram per non perdervi nulla.