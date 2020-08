Bianca Atzei al mare: occhi di ghiaccio e scollatura ‘bollente’ in primo piano, fan in delirio per lo scatto mozzafiato che la cantante ha pubblicato su Instagram.

Bianca Atzei è senza alcun dubbio una delle voci più apprezzate e amate del nostro panorama musicale. La cantante, che ha interpretato tanti importati successi degli ultimi anni, vanta un nono posto al Festival di Sanremo del 2017, con il brano ‘Ora esisti solo tu’, ed è diventata nel tempo anche un personaggio televisivo, poiché ha partecipato alla sesta edizione di ‘Tale e Quale Show’ e poi, nel 2018, all‘Isola dei Famosi, piazzandosi al secondo posto, alle spalle del vincitore Nino Formicola. Oltre che per il suo incredibile talento nel canto, Bianca è molto amata e apprezzata anche per la sua bellezza. Molto presente e attiva sui social, la cantante aggiorna costantemente il suo profilo Instagram da oltre 800mila followers, sul quale pubblica spesso e volentieri scatti della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Non mancano dolci dediche ai suoi familiari e foto con il suo compagno, la ‘iena’ Stefano Corti. In questi giorni Bianca è in vacanza proprio con il suo fidanzato e qualche ora fa ha deliziato i suoi fan con uno scatto in cui è al mare ed esibisce una scollatura davvero mozzafiato. Scopriamo insieme la foto da urlo pubblicata dalla cantante!

Bianca Atzei al mare: scatto incantevole in costume, occhi di ghiaccio e scollatura bollente in primo piano

Bianca Atzei sa sempre come far impazzire i suoi fan. Oltre che emozionare il pubblico con la sua voce intensa e melodiosa, la cantante è anche una bellissima donna e sa far girare la testa ai suoi followers con scatti e video mozzafiato. In questi giorni è Bianca è in vacanza con il fidanzato Stefano Corti. I due sono in Grecia, ma qualche ora fa la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di una settimana fa, quando era in Italia, precisamente in Sardegna, sua terra d’origine. Nello scatto in questione, Bianca è in spiaggia e indossa un costume particolarmente seducente e scollato, che mette in evidenza le sue forme esplosive. Impossibile non rimanere incantati dallo sguardo di ghiaccio della Atzei e allo stesso tempo dalla sua scollatura ‘bollente’.

Inutile dire che la foto ha fatto subito incetta di like e commenti da parte dei fan di Bianca, che non hanno potuto fare altro che complimentarsi con lei per la sua incredibile bellezza. Siete rimasti senza fiato anche voi?