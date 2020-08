Cosa succede se non si fa la doccia tutti i giorni? Un portale inglese svela che la mancata doccia può creare effetti negativi sulla salute. Ecco di che si tratta.

La doccia è una delle attività quotidiane che una persona svolge: spesso è anche considerato un momento rilassante dopo una giornata di lavoro o per svegliarsi a pieno la mattina. Una sciacquata veloce o un bagno caldo: l’importante è lavarsi sotto il getto dell’acqua. Secondo un portale inglese, TwentyTwoWords, chi la evita tutti i giorni e preferisce lavarsi in lavandino, potrebbe avere effetti negativi sulla salute della pelle. Curiosi di scoprire nello specifico cosa succede se non si fa la doccia per più di 48 ore? Ve lo sveliamo subito!

Doccia tutti i giorni: ecco cosa succede se non viene fatta quotidianamente

Fare la doccia ogni giorno è davvero importante: esistono circa 1000 tipi di batteri sul corpo e 40 tipi di funghi che, se non eliminati con il sapone, possono avere effetti negativi sulla salute della pelle. Quando si salta, anche se ci si sente ‘puliti’, i batteri non vanno via: quante cose si toccano ogni secondo? Numeri che noi neanche immaginiamo! Solo con la doccia quotidiana possono essere eliminati: se questi dovessero raggiungere naso, occhi o bocca possono creare infezioni o si corre il rischio di ammalarsi. Il portale inglese TwentyTwoWords svela che saltare la doccia per soli due giorni può comportare problemi di salute. Lavarsi sotto il getto d’acqua così non solo rimuove i batteri ‘cattivi’ ma elimina i cattivi odori. I dermatologi suggeriscono che, se proprio non si ha modo di fare una doccia, bisogna assicurarsi di trattare le ascelle, l’inguine ed il viso in un altro modo, poiché sono terreno fertile per i batteri. Al contrario però, non bisogna esagerate: farne troppe può far seccare la pelle. Altra cosa importante, da sapere, è la seguente: secondo il blog di Clio Make Up non fa male ai capelli lavarli tutti i giorni ma ciò che può risultare dannoso è il tipo di prodotto che si usa per lavarli.