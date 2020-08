Elisabetta Gregoraci, esibisce un look splendido per la puntata di stasera di ‘Battiti Live’: il dettaglio non passa inosservato ed è subito pioggia di like

Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle Showgirl più amate del panorama televisivo Italiano. Ultimamente l’abbiamo vista di nuovo alle prese con il programma musicale che ormai conduce da due anni ‘Battiti Live’. Tra una registrazione e l’altra la donna si concede dei giorni di svago insieme al grande amore della sua vita. Ma ovviamente la Gregoraci, oltre ad essere super impegnata a fare da mamma, è anche una conduttrice e modella molto apprezzata nel mondo dello spettacolo. Attualmente il lavoro da modella assorbe quasi tutto il suo tempo, in attesa di tornare al timone di qualche nuovo programma tv. Molti sono stati i servizi fotografici a cui ha preso parte nelle ultime settimane, e molti di questi sono stati decisamente piccanti, come quello che ha pubblicato oggi sul suo profilo ufficiale Instagram. Adesso è super impegnata con i ‘battiti live’ del lunedì sera in prima serata.

Elisabetta Gregoraci, look splendido per ‘Battiti Live’: il dettaglio non passa inosservato

Elisabetta Gregoraci adesso è super impegnata con la conduzione del ‘Battiti Live’ in giro per la bellissima Puglia. La bellissima Elisabetta sta sfoggiando moltissimi outfit bellissimi e super sensuali, Settimana scorsa ha sfoggiato un bellissimo abito blu elettrico lunghissimo e con degli spacchi laterali vertiginosi. Le gambe chilometriche sono messe in bella mostra e super abbronzatissime. Insomma un look decisamente sexy che è stato apprezzatissimo dai suoi followers e dai fan del programma musicale. Il decoltè è esplosivo e gli accessori illuminano tutto il look. Un occhio importante anche alla capigliatura e al trucco.

Una capigliatura tirata all’indietro e dall’effetto bagnato e un trucco decisamente molto magnetico. Sguardo intensissimo sempre dai toni del blu e del nero che richiamano il colore del vestito e degli accessori. Il look di stasera anche è molto particolare. Un abito a due pezzi, quello di sopra paillettato e multicolor, quello di sotto blu elettrico. Il pezzo di sopra è una giacca avvitata e abbottonata sulla vita. Ma il vero dettaglio sono le scarpe! Un bellissimo paio di stivali rosso fiammante alti fino alla mezza coscia. Tacco a spillo e punta elegantissima, un vero e proprio must have elegantissimo e super sensuale. Insomma un’altro look decisamente approvato dai fan!