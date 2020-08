Emma Marrone è tornata con il suo ex fidanzato? L’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal web, Emma Marrone sarebbe tornata con il suo ex fidanzato: ecco di chi si tratta

Emma è una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La cantante è divenuta celebre grazie alla vittoria nel talent show Amici di Maria De Filippi. La Marrone ha vinto anche il Festival di Sanremo con il brano “Non è l’inferno“. Di recente, invece, ha esordito nel mondo del cinema, recitando nel film “Gli anni più belli“, diretto da Gabriele Muccino. La Marrone è anche una delle cantanti più seguite sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre quattro milioni di seguaci.

Emma Marrone è ritornata con il suo ex fidanzato?

La vita sentimentale della Marrone è stata molto movimentata. La cantante, durante l’esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi, conobbe il ballerino Stefano De Martino e tra i due nacque una bellissima storia d’amore. La loro relazione fu interrotta dall’arrivo improvviso di Belen Rodriguez nella vita del napoletano. Il ballerino perse letteralmente la testa e si legò sentimentalmente alla donna che poi ha sposato e con la quale ha avuto un figlio. Dopo De Martino, la Marrone ha avuto una relazione con Marco Bocci, ma anche con l’attore di Squadra Antimafia è durata poco. Bocci, subito dopo la Marrone, si è legato sentimentalmente a Laura Chiatti e la loro relazione procede a gonfie vele. Dopo Bocci, la cantante è stata accostata a tantissimi uomini: da Tommaso Paradiso a Ermal Meta, dal suo tastierista Massimo a Giuliano Sangiorgi, fino a Fabio Borriello, l’unico con il quale sembrerebbe aver avuto una storia d’amore tra quelli prima citati. Dopo Fabio, la Marrone sembrerebbe aver avuto un’altra love story con Nikolai Danielsen, modello norvegese ed ex campione di kickboxing. Anche in questo caso, però, la liason non è mai stata confermata ufficialmente.

A distanza di circa un anno dalla loro ultima ‘paparazzata’, il portale Giornalettismo rilascia una clamorosa indiscrezione. Sembrerebbe infatti che la Marrone e il modello norvegese abbiano riallacciato i rapporti. I due sono stati paparazzati in vacanza insieme e secondo il portale pare si sia riaccesa nuovamente la fiamma. La notizia ovviamente resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Solo la Marrone potrà confermare o smentire le notizie riguardo alla sua vita privata e sentimentale. I fan però sperano che la cantante riesca a trovare un po’ di serenità e una pace interiore che le permetta di coltivare al meglio anche i suoi progetti musicali e lavorativi.