Barbara D’Urso augura una buonanotte del tutto inedita ai suoi fan sui social: è al letto con ‘il suo fidanzato’. Curiosi di vedere il post? Ve lo mostriamo subito!

E’ tempo di vacanze per la conduttrice italiana, tra le più famose ed amate: Barbara D’Urso finita la sua stagione televisiva si sta godendo il meritato relax al mare. Se ha ‘lasciato’ gli studi televisivi per un po’, il suo canale Instagram è sempre super attivo: ‘Carmelita’ regala ogni giorno immagini di sé davvero mozzafiato. Il suo fisico da urlo è sempre in bella vista: i fan rimangono ogni giorno estasiati da tanta bellezza! Proprio poche ore fa ha augurato ai suoi oltre 2 milioni e mezzo di follower una buonanotte del tutto inedita: la D’Urso si trova a letto con colui che chiama ‘fidanzato’. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Ecco subito il post di cui vi stiamo parlando!

Barbara D’Urso, buonanotte inedita: la conduttrice a letto con il suo ‘fidanzato’

“Ridere sempre” è l’hastag aggiunto al suo ultimo post: Barbara D’Urso pochissimi minuti fa ha augurato una buonanotte del tutto inedita ai suoi milioni di follower. Si trova a letto, piuttosto provocante dato che si copre con appena il lenzuolo bianco, ed al suo fianco c’è colui che chiama ‘il mio fidanzato’. Ma chi è? Si tratta di un meraviglioso cane peluche! “Buonanotte da me e dal mio fidanzato. #rideresempre #colcuore”. Guardiamo insieme il post della famosissima conduttrice Mediaset:

Subito sono arrivati tantissimi commenti per Carmelita: alcuni utenti chiedono di poter prendere il posto del piccolo peluche. “Wow che bella”, “Ciao barbara sei dolcissima, “Bellissima Barbara sempre in forma” sono alcuni dei complimenti che ha ricevuto una delle regine indiscusse di Mediaset. Quando la rivedremo in tv? Non manca troppo: al ritorno dalle vacanze la D’Urso tornerà con i suoi programmi super amati e seguiti dal pubblico di Canale 5.