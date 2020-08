Incinta la figlia del noto conduttore di Canale 5, presto sarà madre, una grande gioia per tutta la famiglia che si è sempre mostrata molto legata e affiatata, nonostante la distanza.

Martina è la secondogenita di Paolo Bonolis, ed è nata in America dal matrimonio tra il conduttore e la psicologa Diane Zoeller. La ragazza è cresciuta in terra straniera, dove ancora oggi vive, lontano dal padre. Martina è innamorata del teatro e di professione è una psicologa. Nel novembre del 2019 si è sposata con il suo compagno Tito Gramza, e in quell’occasione Paolo Bonolis è volato a New York, per festeggiare insieme il lieto evento, riportato con tanto di foto sui social. La famiglia si è sempre mostrata molto legata, un grande affiatamento li lega, che neppure la distanza è in grado di allentare. A pochi mesi dalle nozze, Martina ha mostrato sui social di essere in dolce attesa, con grande gioia del nonno Paolo.

Martina Bonolis mostra il pancione sui social, mentre passeggia per le vie di New York, ancora in emergenza sanitaria causa coronavirus. Paolo Bonolis diventerà nonno per la prima volta, con sua grande gioia.

Il conduttore rischia però di non riuscire a raggiungere la figlia per la data del parto come riporta il sito Oggi:” Credo che avremo difficoltà ad andarla a trovare. Non so se questa situazione così difficile ci permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti. Non so cosa succederà, l’importante però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me”. Non resta che attendere e sperare che il futuro nonno possa correre dalla dolce figlia e conoscere il bambino che verrà alla luce.