A poche ore dalla morte di Franca Valeri, sua figlia Stefania Bonfadelli si è lasciata andare ad una rivelazione da brividi: ecco le sue parole.

La giornata di ieri, Domenica 9 Agosto, è stata una giornata che difficilmente potrà essere dimenticata. A pochi giorni dal compimento dei suoi 100 anni, l’immensa Franca Valeri è morta. Soltanto il 31 Luglio scorso, infatti, l’attrice milanese era stata festeggiata da tutti i suoi ammiratori e colleghi per il grandissimo traguardo raggiunto, e pochissime ore fa, purtroppo, è venuta a mancare. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente intendere. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente sconvolto tutti. È proprio per questo motivo che, a poche ore dalla sua scomparsa, stanno spuntando fuori diversi elementi davvero importanti. A partire, come raccontato in un nostro recente articolo, la sua ultima intervista. Durante la quale ha spiegato dettagliatamente che sentimento provava nei confronti della morte. Fino alla rivelazione da brividi di sua figlia Stefania Bonfadelli. Ecco le parole della cantante lirica a Robinson.

Franca Valeri, la rivelazione da brividi della figlia Stefania poco dopo la sua morte

A pochissime ore dalla morte della grandissima Franca Valeri, sua figlia Stefania Bonfadelli si è confidata a Robinson. È proprio in questa occasione che, come dicevamo precedentemente, la cantante lirica si è lasciata andare ad una rivelazione davvero da brividi. Non soltanto, infatti, la cantante lirica ha svelato di voler allestire una camera ardente al Teatro Argentina, di voler organizzare un funerale in forma privata e di voler tenere, almeno fino a questo momento, nascosto il luogo della tumulazione, ma ha rivelato gli ultimi giorni di vita dell’attrice milanese. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, per almeno tre settimane, la Valeri avesse trascorso i suoi ultimi istanti di vita ‘sopita’. Da qui, quindi, ne consegue un ‘addio alla vita con dolcezza e tranquillità’. Infatti, stando a quanto si legge, sembrerebbe proprio che la simpaticissima Franca ed icona dello spettacolo italiano sia morta nel sonno.

‘Se n’è andata nel sonno’, ha rivelato Stefania Bonfadelli a Robinson qualche ora dopo la morte di sua madre, Franca Valeri. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, proprio in questa occasione, la cantante lirica ha anche spiegato che il funerale dell’attrice sarà in formula letteralmente stretta e riservate e, soprattutto, perché, almeno fino a questo momento, non vuole affatto svelare il luogo della tumulazione. ‘Sono rimasta sconvolta da quello che, anni fa, accadde a Mike Buongiorno’, ha detto la Bonfadelli. Ovviamente, gli ammiratori della Valeri sono davvero tantissimi. Ed è per questo motivo che Stefania ha confessato: ‘Magari più avanti diremo dove è la sua tomba’.