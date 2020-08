Veronica, la sorella di Giulia De Lellis, ha completamente spiazzato tutto per un gesto compiuto nei confronti di Andrea Iannone: la rivelazione.

In queste ultime settimane, non si fa altro che parlare di loro: Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Dopo il loro ritorno di fiamma, annunciato durante il periodo del lockdown per l’emergenza Coronavirus, sembrerebbe che tra i due ci sia aria di crisi. A darne la conferma o, perlomeno, a far trasparire che c’è qualcosa che non va per il verso giusto è stata l’influencer romana. Che, pochissimi giorni fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, ha confermato di stare vivendo con l’ex tronista di Uomini e Donne un momento particolare. Non sappiamo cosa sia realmente accaduto tra di loro, ovviamente. Fatto sta che, proprio in questi giorni, i due continuano ad essere separati. Lui, nelle scorse ore, è ritornato in Sicilia per il matrimonio di sua cugina. Lei, dal canto suo, è ritornata a Roma per il compleanno della piccola Matilde. Proprio ieri, la prima nipotina della De Lellis ha compiuto quattro anni. Ma non è stata la sola. Proprio nello stesso giorno dalla piccolina, anche Andrea Iannone, ex fidanzato di Giulia, ha festeggiato il suo compleanno. Ed è per questo motivo che Veronica, sorella della romana, ha compiuto un gesto più che inaspettato per il pilota. E che, a quanto pare, ha provocato una vera e propria polemica social.

Giulia De Lellis, il gesto della sorella Veronica per Iannone spiazza tutti

Proprio nello stesso giorno in cui Matilde, la piccola nipotina di Giulia De Lellis, ha compiuto quattro anni, anche Andrea Iannone, ex fidanzato dell’influencer, ha festeggiato il suo compleanno. È proprio per questo motivo che Veronica, la sorella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha compiuto un gesto inaspettato verso l’ex pilota della Moto Gp. A corredo di uno scatto che vede ritratti insieme Iannone con la sua primogenita, Veronica ha scritto: ‘Auguri Zio’. Un gesto che, sin dal primo momento, non è assolutamente passato inosservato. E che, a quanto pare, ha provocato una vera e propria polemica social. Inevitabile, quindi, la reazione della sorella della De Lellis. Che, immediatamente, ha messo a tacere tutti.

‘Tutto questo disagio per aver fatto gli auguri ad un amico’, ha iniziato a scrivere Veronica in una delle sue ultime IG Stories come risposta a chi l’ha criticata del gesto inaspettato per il pilota della Moto Gp. E, poi, ha continuato e, quindi, concluso: ‘Il nostro rapporto con Andrea, al di là della vita privata di mia sorella, resterà tale’. Insomma, le parole di Veronica sono molto chiare, no?

