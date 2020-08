Grande Fratello, vi ricordate chi è stato il vincitore della seconda edizione del reality? Com’è diventato dopo diciannove anni e cosa fa adesso

Il Grande Fratello è sicuramente uno dei reality più iconici della televisione Italiana e anche uno dei più seguiti. Le prime edizioni del Grande Fratello sono certamente tra le più iconiche che abbiamo visto, sarà la novità televisiva o i personaggi, fatto sta che le prime edizioni hanno sfornato dei veri e propri talenti della televisione italiana. Tra questi certamente il vincitore della seconda edizione che ad oggi è un uomo affascinante, conduttore e attore. Un personaggio di tutto spicco che come molti suoi colleghi ha avuto la fortuna di avere successo e come lui anche sua moglie, conosciuta proprio in televisione. Probabilmente avrete capito di chi stiamo parlando, ma nel caso non ci fossi arrivato ti diamo qualche altro indizio. E’ alto, ha un sorriso davvero smagliante e gli occhi azzurri come il cielo.

Grande Fratello, è stato il vincitore della seconda edizione: cosa fa adesso

Ebbene si, stiamo parlando proprio di Flavio Montrucchio, il vincitore appunto della seconda edizione del Grande Fratello. Toscano verace, ha un modo di fare affabile e decisamente affascinante. Quando è entrato nella casa più spiata d’Italia era un promotore di Banca, lavoro che poi ha lasciato per far spazio alla sua grande passione per il cinema e la televisione. Infatti ottiene un ruolo di grande importanza nella soap opera Cento Vetrine, in cui vi rimarrà fino al 2007. Ed è proprio su quel set televisivo che ha incontrato il grande amore della sua vita, l’ex velina Alessia Mancini, anch’essa attrice nella soap. I due sono sposati dal 2003 e hanno due splendidi figli, Maya e Orlando e sono più innamorati che mai. La carriera di Montrucchio non è finita e ad oggi si trova a condurre diversi programmi su Real Time.

Flavio Montrucchio ha 45 anni ed è un vero e proprio sex symbol della televisione italiana. Bellezza innegabile e fascino d’altri tempi che lo rendono una vera e propria icona. Taglio alla moda, un sorriso smagliante e perfetto senza dimenticare poi il fisico statuario e gli occhi azzurri come il mare. Insomma in moltissime potremmo invidiare Alessia Mancini. Sui social è seguitissimo e vi consigliamo di dare uno sguardo al suo profilo Instagram Ufficiale. Per farlo potete cliccare QUI.