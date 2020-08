Nel corso della diretta di Lunedì 10 Agosto di Io e Te, Pierluigi Diaco ha fatto un annuncio a sorpresa: cosa accadrà al programma nei prossimi giorni.

Una nuova settimana è iniziata. E con essa non può assolutamente mancare una nuova puntata con ‘Io e Te’. Come un vero e proprio appuntamento fisso, anche quest’oggi, Lunedì 10 Agosto, Pierluigi Diaco è stato al timone di una puntata più che imperdibile. Non soltanto perché, come al suo solito, i momenti regalati al suo pubblico e le emozioni sono state davvero immense, ma anche per il fantastico annuncio che il conduttore, appena iniziata la diretta, ha voluto dare a tutti i suoi telespettatori. Siamo abituati, questo è vero, a vivere dei momenti davvero incredibili durante il programma dell’ex naufrago de L’isola dei famosi. Già in precedente occasioni, infatti, vi abbiamo raccontato di veri e propri ‘colpi di scena’ vissuti durante il programma. Ma le parole di quest’oggi di Diaco sono davvero splendide. E che, senza alcun dubbio, hanno rallegrato tutto il su immenso pubblico.

Pierluigi Diaco lo ha annunciato in diretta a Io e Te: le sue parole

Ancora prima di accogliere nello studio televisivo della Rai l’immensa Teresa De Sio, alla quale, tra l’altro, Pierluigi Diaco ha rivelato di essere particolarmente legato tanto da definirla la sua migliore amica, il conduttore di ‘Io e Te’ ha fatto uno splendido annuncio in diretta. Siamo ad estate inoltrata, lo sappiamo. E nei prossimi giorni sarà il periodo del Ferragosto. Ecco, ma cosa accadrà al programma di Diaco? Se da una parte, infatti, sappiamo che le puntate di Daydreamer con Can Yaman si sono interrotte. Ed inizieranno nuovamente dal 17 Agosto in poi. Dall’altra parte e, quindi, sui canali Rai, cosa accadrà? Ecco, Pierluigi Diaco lo ha annunciato qualche istante fa durante la diretta del 10 Agosto. Ecco nel minimo dettaglio tutte le sue parole.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Pierluigi Diaco in diretta televisiva, sembrerebbe proprio che l’appuntamento con ‘Io e Te’ non subirà alcun tipo di variazione nel corso dei prossimi giorni. Come annunciato dal conduttore televisivo, seppure i giorni di Ferragosto, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi continuerà a fare compagnia al suo amato pubblico italiano. ‘La settimana di Ferragosto la passeremo insieme. Entreremo in punta di piedi nelle vostre case. Per tutte le persone che non hanno l’opportunità di fare qualche giorno fuori, per coloro che passeranno il tempo lavorando o casa, ci siamo noi in questa fascia oraria. Passeremo del tempo insieme’, ha detto Pierluigi Diaco appena iniziata la puntata di oggi. Insomma, un annuncio davvero fantastico. E che, senza alcun dubbio, ha reso felici davvero tutti.

