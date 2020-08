La star di ‘Non è la Rai’ annuncia: “Aspetto una femminuccia”, lo ha svelato su Instagram; i fan sono felicissimi, ecco di chi si tratta.

‘Non è la Rai’ è stato uno dei programmi di maggiore successo dei primi anni ’90. Ideato e diretto da Gianni Boncompagni, lo show ha lanciato numerose ragazze, all’epoca giovanissime, che nel tempo sono diventate a vario titolo personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo. Ambra Angiolini, Alessia Merz, Pamela Petrarolo, Antonella Elia, Alessia Mancini e Miriana Trevisan sono solo alcuni nomi delle tantissime ragazze che hanno preso parte a una o più edizioni di ‘Non è la Rai’ e che poi hanno fatto carriera nella tv, nel cinema o nella musica. Una delle ex star del programma ha svelato di aspettare una femminuccia dal suo compagno, e la notizia ha reso felici i suoi tantissimi fan. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Continuate a leggere e lo saprete!

Non è la Rai, una star del programma annuncia: “Aspetto una femminuccia”, ecco di chi si tratta

E’ stata una delle più grandi protagoniste di ‘Non è la Rai’, programma a cui ha preso parte in tutt’e 4 le edizioni dal 1991 al 1995, mostrando le sue doti di cantante, ballerina e conduttrice. Stiamo parlando di Pamela Petrarolo, vera e propria star dello show ideato e diretto da Gianni Boncompagni, diventata poi nel tempo una vera e propria artista poliedrica, che ha spaziato dal canto al ballo, arrivando anche a recitare in teatro, sempre con grande successo. Madre di due figlie, avute dal matrimonio con Gian Luca Pea, qualche mese fa Pamela aveva annunciato a Pomeriggio 5 di aspettare un figlio dal suo compagno Giovanni. Poi ha voluto svelare ai suoi fan anche il sesso del bebè, pubblicando un’ecografia sul suo profilo Instagram. Poco fa, ha ribadito la notizia ai nostri microfoni, annunciando di aspettare una femminuccia. Nell’intervista rilasciata a Sologossip, la showgirl si è detta felice di questa gravidanza, aggiungendo che si sta godendo al massimo questo momento e che il parto è previsto per dicembre.

Prima però, si dedicherà alle riprese del videoclip di un suo singolo, una cover di un famoso pezzo che lei ha riarrangiato in versione dance-pop. Le riprese sono previste per settembre e Pamela mostrerà nel video il suo bellissimo pancione. A noi non resta che fare a lei e alla sua famiglia i migliori auguri per questa nuova vita che sta per arrivare!