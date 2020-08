Secondo una clamorosa indiscrezione, Loredana Lecciso sarebbe pronta a lasciare Cellino San Marco e a separarsi da Al Bano: il motivo è incredibile.

In queste ultime ore, Loredana Lecciso è al centro dell’attenzione di tutti. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: stando a quanto si apprende da una clamorosa indiscrezione lanciata da Libero Quotidiano, sembrerebbe proprio che la bellissima pugliese sia pronta a lasciare Cellino San Marco e, quindi, Al Bano. Cosa sarà successo tra di loro? Nuova rottura dopo il ritorno di fiamma? Sappiamo benissimo, infatti, che, soltanto un po’ di tempo fa, la coppia era uscita allo scoperto. E, finalmente, aveva confessato di essere ritornata insieme. Quindi, cosa bollerà in pentola? Nulla di preoccupante, state tranquilli. Piuttosto, a quanto pare, sembrerebbe che la Lecciso sia pronta a lasciare il ‘tetto coniugale’ per un altro motivo. Che, vi assicuriamo, è davvero incredibile. E che, qualora si dimostrasse essere reale, è una notizia davvero bomba.

Loredana Lecciso pronta a ‘separarsi’ da Al Bano: il motivo

Stando a quanto si apprende da Libero Quotidiano, sembrerebbe proprio che Loredana Lecciso sia pronta a ‘separarsi’ nuovamente da Al Bano. E, badate bene, questa volta non c’entra alcuna crisi o tanto altro ancora, bensì un motivo davvero incredibile. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, in compagnia di Cristiano Malgioglio, la bellissima pugliese sia pronta a fare il suo debutto all’estero. Volete che siamo più specifici? Vi accontentiamo immediatamente. A quanto pare, sembrerebbe che la compagna di Al Bano sia stata scelta, insieme all’ex opinionista del Grande Fratello, come giudice per un programma spagnolo molto famoso ed importante. Sembrerebbe proprio, infatti, che il produttore del noto talent voglia a tutti i costi Loredana e Cristiano nel suo programma. E che sia pronto davvero a tutti pur di averli. Motivo per cui, come testimoniato anche da una recente foto su Instagram, il buon Malgioglio è volato a Cellino San Marco a casa Carrisi – Lecciso. Il tutto dovrebbe svolgersi ad ottobre prossimo. Anche se, nelle prossime settimane, inizieranno le prime riunioni in terra spagnola.

Dopo il fantastico successo riscontrato recentemente nello studio televisivo di Live-Non è la D’Urso, a quanto pare, sembrerebbe che gli appassionati della coppia Lecciso – Malgioglio potranno nuovamente rivederli insieme in Spagna. Siete contenti di questa fantastica notizia? Se fosse realmente così, noi non vediamo l’ora!