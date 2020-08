Nancy Coppola, trasformazione incredibile: “Meno 20 kg!”, le foto a confronto del prima e dopo della famosa cantante napoletana.

È una delle cantanti napoletane più apprezzate di sempre e, in tv, si è fatta conoscere soprattutto grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi nell’edizione del 2017. Parliamo di Nancy Coppola che, qualche giorno fa, ha voluto condividere con i followers di Instagram un risultato ottenuto con grande sacrificio. Da ottobre 2019 la cantante ha perso 20 kg, dopo essersi sottoposta a un intervento di bendaggio gastrico, come si legge nell’hashtag del post. Una grande soddisfazione per Nancy, che mostra con orgoglio le foto a confronto del ‘prima e dopo’. Diamo un’occhiata al post.

Nancy Coppola, trasformazione incredibile: “Meno 20 kg!”, le foto del prima e dopo della cantante

” Mi sento rinata…e posso gridarlo a chi dal primo momento mi ha criticata, ce l’ho fatta! Meno 20 kg!”. È quanto ha scritto Nancy Coppola in un recente post condiviso sul suo profilo Instagram. La cantante partenopea, naufraga a L’isola dei famosi nel 2017, ha mostrato ai fan il suo notevole cambiamento. Da ottobre ad oggi, Nancy ha perso ben 20 kg. Non è stato facile, come ha ammesso lei stessa nel post, ma il risultato è stato raggiunto e, oggi, la napoletana è davvero soddisfatta. Ecco le foto a confronto:

Eh si, una trasformazione davvero evidente, quella di Nancy, che oltre a una nuova forma fisica, sfoggia anche una chioma super rivoluzionata: un riccio ‘afro’ che le sta davvero un incanto. Pioggia di complimenti e messaggi di affetto per la napoletana, che sul suo profilo ufficiale di Instagram è seguita da più di 500 mila followers. E voi, cosa aspettate ad unirvi a loro? Basta un clic!