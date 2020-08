Pago e Serena, ritorno di fiamma in corso? Adesso è tutto più chiaro

Pago e Serena Enardu, ritorno di fiamma in corso? La clamorosa indiscrezione lascia tutti a bocca aperta, adesso è tutto più chiaro.

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è finita più volte sotto i riflettori nel corso dell’ultimo anno, appassionando milioni di italiani. I due hanno partecipato alla passata edizione di Temptation Island Vip, uscendo separati dal programma dopo 7 anni di relazione, a causa dell’eccessivo avvicinamento nel villaggio tra Serena e il tentatore Alessandro Graziani. Dopo l’uscita dal reality delle coppie, Pago è stato scelto come concorrente del Grande Fratello Vip e Serena, che già da tempo cercava un chiarimento con lui, lo ha raggiunto nella casa più spiata d’Italia, diventando anche lei una concorrente a tutti gli effetti, ed è riuscita a riconquistarlo, facendo sognare il pubblico da casa. Dopo l’eliminazione di entrambi dal reality di Canale 5, Pago e Serena sono tornati in Sardegna, dove hanno ripreso la convivenza, fino allo scorso maggio, quando hanno annunciato la rottura, che sembrava definitiva. Ora, però, il settimanale ‘Chi’ ha diffuso un’indiscrezione. Ritorno di fiamma in corso tra i due ex gieffini? Andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Pago e Serena Enardu stanno tornando insieme? Il settimanale ‘Chi’ fa chiarezza

La rottura tra Serena Enardu e Pago è stata ufficializzata lo scorso 14 maggio ed ha portato con sé non pochi strascichi. I due si sono lasciati dopo aver avuto una pesante litigata, come raccontato dall’ex tronista sul suo profilo Instagram, ma le loro versioni dei fatti non coincidevano in tutto e per tutto, tanto che non sono mancate vere e proprie ‘stoccate social’ da parte della Enardu, in particolare quando Pago ha annunciato l’imminente uscita del suo libro, svelando che avrebbe raccontato lì tutti i dettagli della rottura con la sua compagna. Insomma, la situazione tra i due sembrava essere davvero irrecuperabile. Poi, però, recentemente Serena ha fatto sapere sui social di aver preso un caffé con Pago e di aver avuto con lui una sorta di chiarimento. Ora è arrivata anche la clamorosa indiscrezione del settimanale ‘Chi’, che ha raccontato invece di un pranzo tra i due ex. Ritorno di fiamma in corso? La rivista diretta da Alfonso Signorini in questo è chiara: “Nessun ritorno di fiamma tra Pago e Serena”, si legge, “i due hanno consumato un pasto veloce a Cagliari, ma solo per fare due chiacchiere da amici”.

Solo un rapporto civile, dunque, tra Pago e Serena, che non sembrano aver intenzione di riprovarci, almeno per ora. A voi piacerebbe vederli di nuovo insieme?