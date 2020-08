Temptation Island, Ciavy e Valeria sono tornati insieme dopo il programma? Il clamoroso indizio social insinua il dubbio, ecco tutti i dettagli.

Temptation Island è terminato ormai da settimane, ma le coppie protagoniste di questa scoppiettante edizione continuano a far parlare di sé. E’ il caso di Anna Boschetti e Andrea Battistelli, che sono usciti insieme dal programma e continuano a mostrarsi felici anche sui social, o anche di Annamaria Laino e Antonio Martello, che sembrano aver ritrovato la serenità dopo la crisi vissuta all’interno dello show. La coppia che però ha fatto più discutere è stata sicuramente quella composta da Ciavy e Valeria. I due sono andati a Temptation Island dopo 4 anni di relazione, ma si sono lasciati dopo il falò di confronto anticipato chiesto dal pr romano, soprattutto a causa della vicinanza tra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano. Il confronto finale tra i due fidanzati è stato particolarmente acceso ed entrambi non hanno avuto dubbi sul voler chiudere la loro storia. Ora, però, un clamoroso indizio social ha insinuato nei fan del programma il dubbio che i due siano tornati insieme: scopriamo insieme i dettagli della vicenda.

Temptation Island, Ciavy e Valeria sono tornati insieme? Ecco il clamoros indizio social che insinua il dubbio

Sono stati i protagonisti probabilmente più ‘chiacchierati’ e discussi dell’edizione di Temptation Island appena terminata e ora potrebbero essere tornati insieme, dopo aver lasciato il programma da single. Stiamo parlando di Ciavy e Valeria, la coppia romana che si è detta addio al falò di confronto finale usando toni anche abbastanza forti, e che sembrava non aver nessuna intenzione di tornare sui propri passi. Poche ore fa, però, è accaduta una cosa davvero particolare, che non è certo passata inosservata e che ha insinuato il dubbio di un ritorno di fiamma tra i due. Sia Ciavy che Valeria, infatti, hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram uno scatto proveniente da un servizio fotografico. Le foto sembrano essere state scattate nella stessa location, e soprattutto hanno il tag con il nome del fotografo, che è lo stesso per entrambe.

Guardando le foto e la simultaneità con cui sono state pubblicate, è facile pensare che Ciavy e Valeria siano stati insieme a scattare queste immagini. Semplice impegno di lavoro o prova di un ritorno di fiamma? Per ora non ci sono notizie certe in merito, voi cosa ne pensate?