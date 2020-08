Teresa De Sio confessa il dramma della sua quarantena durante l’intervista con Pierluigi Diaco alla trasmissione “Io e Te”.

Ospite al programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco, Teresa De Sio ha confessato quanto è stata male durante i giorni del lockdown: per la cantante, a rendere ancora più angosciante il periodo di reclusione che tutti abbiamo vissuto, è stata la solitudine. Intervistata dal conduttore suo amico, l’artista si è lamentata infatti di non avere goduto degli agi di cui dispongono altri suoi colleghi vip o semplicemente altre persone. Secondo la De Sio, la presenza di un marito o di una moglie, così come abitare una casa con terrazzo o giardino sarebbero indispensabili per poter stare bene in una situazione del genere. Invece, per lei, l’essere rinchiusa in casa da sola è stato devastante.Come se non bastasse, anche sul fronte sentimentale alla cantautrice non è andata meglio: la donna ha raccontato infatti di essere stata scaricata dal suo fidanzato di quel periodo per telefono. A queste parole, Pierluigi Diaco è rimasto sbigottito e dispiaciuto per quanto accaduto all’amica. Katia Ricciarelli, opinionista fissa della trasmissione, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo parere riguardo a questo tipo di condotta da parte di un fidanzato: il soprano ha commentato che gli uomini, in generale, tendono a scappare dalle proprie responsabilità per vigliaccheria, arrivando al punto di non essere capaci di lasciare la propria partner in maniera corretta.

Teresa De Sio, l’artista e la donna

Sorella dell’attrice Giuliana De Sio, Teresa è un’artista a 360 gradi: cantautrice, attrice e perfino scrittrice, vanta una carriera eccezionale, con oltre mezzo milione di dischi venduti. “Metti il diavolo a ballare” del 2009 e “L’attentissima” del 2015 sono i titoli dei suoi libri, che dimostrano quanto un artista completa come lei possa essere capace di mettersi in gioco in più campi e con buoni risultati. La sua musica si caratterizza per la mescolanza di tradizione napoletana, jazz, folk, world music, ha collaborato con artisti del calibro di Pino Daniele, Fabrizio De Andrè e Brian Eno. In questo percorso costellato di successi non sono mancati, però, sofferenza e dolore: con la scomparsa della madre e della sua produttrice storica, unite al fallimento di una storia d’amore, la De Sio ha attraversato un periodo di depressione molto duro.

Teresa De Sio ha dimostrato una grande forza nel raccontarsi come ha fatto oggi ai microfoni di “Io e Te”: ciò che rende grande un artista è anche il saper instaurare col pubblico un rapporto empatico, senza l’ossessione di dover apparire sempre al top.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui