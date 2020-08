Tina Cipollari è uno dei personaggi televisivi più amati dalla televisione italiana, ma com’era da giovane? Ecco lo scatto spuntato su Instagram.

Uomini e donne ha intrapreso la sua solita pausa estiva dopo un anno difficile di duro lavoro. Nonostante il programma sia al momento chiuso, in attesa di ricominciare a settembre, i suoi personaggi principali continuano a destare scalpore e ad attirare l’attenzione del pubblico. Stiamo parlando proprio di lei, Tina Cipollari, l’opinionista più eccentrica della trasmissione, tanto amata dal pubblico che si aspetta sempre nuove sorprese dal personaggio che ormai rappresenta da anni. La donna è molto seguita sui social, e riesce sempre a tenere alto l’interesse dei suoi followers. Di lei si sa praticamente molto della sua vita, la donna, infatti, ama condividere momenti del suo quotidiano sui social. Non solo, ricordiamo la sua diretta partecipazione al programma di Maria De Filippi in veste di tronista. Ma vi ricordate come si presentava da giovane? Beh se siete curiosi, scopriamolo insieme.

Tina Cipollari da giovane, vi ricordate com’era? Lo scatto

Tina Cipollari, l’opinionista più amata di Uomini e Donne, insieme al collega Gianni Sperti, si è sempre mostrata con un biondo scuro, un look super luminoso, decisamente difficile da non notare. Ma siete curiosi di sapere com’era da giovane? Ecco lo scatto inedito apparso su Instagram.

Nello studio di Uomini e Donne ha sempre dato il meglio, mostrando una personalità forte ed eccentrica. Ma a quanto pare la donna a poco più di 30 anni appariva con un aspetto molto diverso, che ha sorpreso i suoi più accaniti fan. Infatti, Tina su una foto comparsa su instagram, si mostra con capelli di un biondo chiaro, piega morbida e un taglio molto più corto del solito. Uno stile completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi. Differente, ma pur sempre bellissima la nostra Tina Cipollari, che non smette mai di sorprendere i telespettatori.