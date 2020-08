Uomini e Donne, clamorosa bomba: il nuovo tronista è proprio lui, fan pazze di gioia per la notizia.

Amici di Uomini e Donne, manca sempre meno all’inizio di una nuova scoppiettante stagione del vostro programma preferito. La prima puntata, salvo cambiamenti dell’ultima ora, andrà in onda il prossimo 14 settembre. E, come ad ogni nuovo inizio, la curiosità di scoprire chi saranno i nuovi tronisti è davvero tanta. Quest’anno c’è una novità: tre possibili ‘aspiranti’ tronisti sono stati già presentati al pubblico attraverso alcuni video clip. E saranno proprio i telespettatori ad esprimere la propria preferenza attraverso il sito di Witty Tv. Ma non è tutto! Oltre ai tre candidati, pare proprio che sul famoso trono rosso di Canale 5 si siederà anche una nostra vecchia conoscenza. La voce è nell’aria da un po’, ma Il Vicolo delle News ha appena condiviso un’indiscrezione che sembra confermare i rumors. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne: il nuovo tronista è proprio Alessandro Basciano, fan pazze di gioia

Uomini e Donne sta per tornare in tv! Nuovi intrighi, nuove storia d’amore e, soprattutto, nuovi tronisti e troniste! Come ogni anno, nel mesi che precedono le nuove puntate, sul web circolano tantissime ipotesi su chi saranno i protagonisti di questa stagione. E, dopo la presentazione dei tre ‘possibili’ candidati, spunta il nome di quello che dovrebbe essere un tronista a tutti gli effetti. Si tratta di Alessandro Basciano, che nel programma è già stato corteggiatore di Giulia Quattrociocche. La tronista romana, però, a lui ha preferito il ‘rivale’ Daniele Schiavon, e per Alessandro si è aperta la porta ‘Temptation Island’. Anche qui, il bel Basciano si è fatto notare, avvicinandosi molto a Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Tra di loro si è creato un bel feeling, ma, a quanto pare, nessun nuovo amore è nato ed Alessandro sarebbe prontissimo a diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. A confermarlo è stato Il Vicolo delle News, che ha ricevuto la notizia da una ‘talpina’. Insomma, sembra essere davvero la volta buona per Alessandro per trovare il vero amore.

Nulla è ancora ufficiale, naturalmente, e bisognerà aspettare ancora qualche giorno per scoprire chi si siederà sulla famosa poltrona della trasmissione di Maria De Filippi. In attesa di conferme o smentite, vi piacerebbe vedere Alessandro nelle vesti inedite di tronista?