Annalisa Scarrone sdraiata al sole: lo scatto in costume infiamma i followers di Instagram.

Tra le ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Annalisa Scarrone, meglio nota come Annalisa, che nella trasmissione di Canale 5 si è classificata seconda, nella decima edizione. Da lì, una carriera ricca di successi e soddisfazioni, che hanno resa la cantautrice di Savona una delle più seguite del momento. Seguite anche sui social! Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Annalisa ha la bellezza di un milione e 400 mila followers! Ed è con loro che, giorno dopo giorno, condivide foto e video delle sue giornate. Alcuni scatti non passano affatto inosservati, come quello condiviso dalla cantante qualche ora fa. Sdraiata sul lettino al sole, Annalisa si mostra in costume, incantando i fan. Pioggia li likes e complimenti per lei. Date un’occhiata.

Sono tante le star che, in questo caldo Agosto, si concedono qualche giorno di relax al mare. E tra le mete più gettonate di questa particolare estate segnata dall’emergenza Covid, c’è senza dubbio la Sardegna. È proprio lì che la splendida cantante Annalisa ha scattato una foto che non è passata inosservata. Uno scatto in costume mentre è sdraiata sul lettino ha letteralmente incantato i followers, che non hanno perso tempo a invadere il post con cuoricini e commenti.

Eh si, ve l’avevamo detto, Annalisa è davvero splendida nello scatto condiviso su Instagram. Semplice e mai volgare, la cantautrice è entrata nel cuore dei fan per il suo straordinario talento, ma è apprezzata anche per la sua bellezza naturale. Che dire, prova costume più che superata! E voi cosa aspettate a seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale? Non ve ne pentirete!