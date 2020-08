Antonella Clerici senza un filo di trucco: com’è il suo viso ‘acqua e sapone’, pioggia di likes

In una delle sue ultime foto su Instagram, Antonella Clerici si è mostrata completamente senza trucco: pioggia di complimento su Instagram.

Una cosa è certa: con questa ultima foto su Instagram, Antonella Clerici ha letteralmente mandato in visibilio i suoi sostenitori. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco è solita condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi. Lo abbiamo raccontato proprio recentemente in un nostro recentissimo articolo. Quando, in compagnia di uno dei suoi migliori amici, la Clerici ha mostrato una foto di sé di quando aveva venti anni in meno. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Proprio qualche giorno fa, Antonella ha fatto molto, ma molto di più. Ha condiviso, infatti, una foto completamente senza trucco. Insomma, letteralmente ‘acqua e sapone’. Ecco, siete curiosi di vedere com’è il suo viso? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, suddetto scatto, ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes.

Antonella Clerici senza trucco: bellezza tutta al naturale su Instagram

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale con degli scatti fotografici davvero da urlo, pochissimi giorni fa, Antonella Clerici ne ha condiviso un altro davvero pazzesco. Sapete perché? La risposta è davvero semplice: l’ex colonna portante de La Prova del Cuooco si è immortalata completamente senza trucco. Certo, è anche vero che la compagna di Vittorio Garrone non predilige affatto un trucco pesante o eccessivo. Anzi, il successo della Clerici è determinato proprio da questo: la sua semplicità. Eppure, con il viso letteralmente acqua e sapone non l’avevamo mai vista prima. Siete curiosi, perciò, di vederla? Diamoci uno sguardo insieme.

È proprio questo lo scatto che, pochissimi giorni fa, Antonella Clerici ha condiviso sul suo canale social ufficiale. È completamente senza trucco, da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, eppure la sua bellezza è davvero immensa. Non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. In un vero e proprio batter baleno, lo scatto ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes.

