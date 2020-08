Proprio pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, il bomber di Serie A ha annunciato di stare diventando papà: che grande emozione.

Aspettare un bambino, lo sappiamo, è un evento davvero grandioso. La felicità della coppia è davvero a mille. Certo, le paura non possono mai mancare, questo è pur vero. Soprattutto quando, magari, ci si appresta a diventare genitori per la prima volta. Eppure, l’emozione, la gioia e la felicità prendono nettamente il sopravvento su ogni cosa. È proprio questo che si percepisce dallo splendido annuncio che, pochissime ore fa, il bomber di Serie A ha voluto fare sul suo canale social ufficiale. Proprio su Instagram, il calciatore è sempre molto attivo. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. È proprio per questo motivo che una notizia del genere non ha potuto fare a meno di renderla nota a tutti. Sta per diventare papà, il famoso calciatore. Ed è per questo motivo che sia lui che la sua compagna sono letteralmente alle stelle. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Vi lasciamo qualche piccolo indizio: è straniero e gioca in un club del Nord Italia più che prestigioso.

Il bomber di Serie A diventerà papà: splendido annuncio social

Su Instagram, si sa, si è soliti condividere ogni cosa. A partire, quindi, da splendidi scatti fotografici. Fino ad importanti annuncio a sorpresa. Lo sa bene, ad esempio, questo bomber di Serie A. Che, come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, è sempre molto attivo. E, soprattutto, è solito raccontare tutto ciò che capita nelle sue giornate. Non soltanto, quindi, è solita pubblicare foto che lo ritraggono durante i match di calcio oppure durante gli allenamenti sportivi, ma anche incantevoli scatti di coppia con la sua giovanissima e bellissima fidanzata. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere una notizia davvero fantastica. Che non soltanto ha mandato su di giri la coppia stessa, ma ha reso felici ed entusiasti tutti i loro sostenitori. Ma di chi parliamo esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: di Lautaro Martinez. Proprio pochissime ore fa, il calciatore dell’Inter della nazionale argentina ha annunciato di stare per diventare papà.

È proprio con questo tenerissimo scatto che ritrae Lautaro Martinez e la sua compagna Agus intenti a baciarsi e a mantenere in mano l’ecografia che testimonia la gravidanza della ragazza che il bomber dell’Inter ha annunciato questa splendida notizia. La coppia è in attesa del loro primo figlio o della loro prima figlia, quindi. Ed è per questo che la loro felicità è davvero alle stelle.

