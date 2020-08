Il Castello delle Cerimonie, accertato tra lo staff del famoso ristorante un caso positivo al Coronavirus: la struttura è stata momentaneamente chiusa.

Seppure in minoranza e in maniera decisamente più controllata, il Coronavirus continua ad attanagliare la nostra Penisola. Giorno dopo giorno, infatti, continuano a registrarsi nuovi contagi che, seppure in numeri molto più contenuti rispetto ai mesi trascorsi, fanno ugualmente preoccupare e spaventare, soprattutto in prossimità dei prossimi mesi. A quanto pare, in diverse parti d’Italia, si stanno registrando dei casi di importazione. Ovvero, di persone che, provenienti da viaggi all’estero per le vacanze estive, si infettano e ‘trasportano’ nuovamente il virus nel nostro paese. Ecco. È proprio questo che, stando a quanto si apprende, sarebbe accaduto a un membro dello staff de Il Castello delle Cerimonie. Ed è proprio questo il motivo per cui, da come rivelato anche dal sindaco di Sant’Antonio Abate in una nuova ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune Lunedì 10 Agosto, la famosissima struttura campana di ricevimenti è stata momentaneamente chiusa. Ma vediamo da vicino ogni minimo dettaglio.

Il Castello delle Cerimonie chiude: caso positivo al Coronavirus tra lo staff

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che un membro dello staff de Il Castello delle Cerimonie, il famosissimo complesso ‘La Sonrisa’ di Sant’Antonio Abate, sia risultato positivo al Coronavirus. Sebbene non sia stato fornito nome e cognome del contagiato per motivi di privacy, sembrerebbe che l’uomo abbia 55 anni. E che sia tornato da pochissimo da un viaggio all’estero. Ovviamente, appena accertata la sua positività, è partito immediatamente lo screening di tutti coloro che hanno avuto contatti con lui. A partire, quindi, dai suoi colleghi di colleghi, dal momento che, prima dell’insorgere dei primi sintomi, l’uomo in questione ha frequentato la struttura alberghiera, e a tutti i suoi familiari. A quanto si apprende, infatti, sarebbero stati effettuati ben 72 tamponi. Ed, al momento, sono risultati positivi soltanto due, appartenenti, tra l’altro, allo stesso nucleo familiare del soggetto in questione. Tuttavia, com’è giusto che sia, il sindaco di Sant’Antonio Abate ha predisposto, in una nuova ordinanza pubblicata Lunedì 10 Agosto al Comune, la chiusura momentanea de ‘La Sonrisa’.

Quindi, stando a quanto si apprende, appena accertata la positività al Coronavirus di un membro dello staff del famoso ‘Il Castello delle Cerimonie’, non soltanto è immediatamente partito lo screening di tutti coloro che hanno avuto contatti con il cinquantacinquenne in questione, ma il sindaco di Sant’Antonio Abate ha predisposto la chiusura momentanea dell’intera struttura. Infatti, come ci fa sapere Fanpage che, immediatamente, si è messo in contatto con ‘La Sonrisa’, al momento, non c’è proprio nessuno. Coloro che risiedevano in albergo, infatti, sono stati spostati in altre strutture. Mentre coloro che, invece, avevano prenotato festeggiamenti e cerimonie, al momento, sono stati tutti rimandati.