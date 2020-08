Chiara Ferragni, acque limpide e lato b in bella mostra tra le cale della Sardegna: l’atmosfera diventa bollente e i fan si scatenano sotto il post

Chiara Ferragni è certamente tra le donne Italiane più famose nel mondo, grazie al suo lavoro di influencer, perché non ci dimentichiamo che la prima vera influencer, intesa come figura professionale, l’ha inventata lei. Sono diversi anni che il suo operato è cresciuto di importanza e la sua figura è diventata autorevole nel settore, riuscendo a diventare di grande rilievo. Basti pensare ai corsi universitari dedicati al suo lavoro e alla sua crescita professionale, ai premi vinti a ai riconoscimenti. La donna ha un account istagram seguito da milioni e milioni di persone, in particolare sono circa 21 milioni. Con loro ha sempre condiviso la maggior parte dei momenti che trascorre in famiglia, a lavoro e soprattutto la quotidianità con il marito Fedez e il figlio Leone. C’è da dire che la donna proprio per essere una delle più seguite e chiacchierate del mondo, spesso porta con se la responsabilità di condividere col pubblico messaggi educativi e sociali di grande importanza. E soprattutto è precorritrice di trend e nuove mode, come ci si può ben aspettare!

Chiara Ferragni, acque limpide e lato b in bella mostra: l’atmosfera diventa bollente

Questo è stato un anno decisamente impegnativo per tutti, anche per la splendida Chiara Ferragni, che ha visto la sua vita super frenetica subite un brusco alt a causa del lockdown. Tantissimi impegni lavorativi accantonati a causa del virus e la riscoperta di trascorrere il tempo in compagnia della famiglia, del marito e del figlio. Il suo film è stato decretato come il docufilm più visto nella storia del cinema e ha ricevuto la candidatura anche per il ‘Nastro D’Argento’. Una soddisfazione non indifferente che l’ha portata ad emozionarsi e a condividere questa gioia insieme al marito e a tutti i suoi fan. Ma adesso è tempo di vacanze e relax anche per lei…

L’imprenditrice digitale ha deciso di trascorrere prima del tempo con tutta la famiglia e poi ha proseguito la vacanza con Federico e Leone in Sardegna, dove si trovano già da qualche giorno. Qui sta sfoggiando dei look davvero molto particolari e che siamo certi diventeranno copiatissimi in poco tempo. Adesso ha deciso di pubblicare un suo scatto di spalle mentre osserva il mare. Il lato b è messo in bella mostra e inutile dirvi che sotto il post i suoi fan si sono scatenati con migliaia di like e commenti per lo scatto super bollente!