Leonardo Pieraccioni, la meravigliosa casa a Firenze: avete visto dove abita?

Dove vive e com’è la casa di Leonardo Pieraccioni che condivide con la figlioletta Martina?

Le case dei VIP e dei personaggi famosi suscitano sempre molto fascino e molta curiosità. Tutti noi, infatti, guardiamo alle loro abitazioni con un pizzico di sana e giustificata invidia. Ma anche con la voglia di “copiare” magari un po’ del loro stile e delle idee di arredamento. Così, quando abbiamo scoperto dove vive e come è la casa di Leonardo Pieraccioni, la curiosità è balzata alle stelle.

Leonardo Pieraccioni è uno degli uomini più amati d’Italia. La sua comicità, la sua capacità di sorridere e far sorridere è uno di quei tratti distintivi che fa innamorare chiunque. Per quanto riguarda la sua casa, sappiamo che vive a Firenze, nelle immediate vicinanze della sua città natale insomma, e qui condivide i giorni con sua figlia Martina nata dalla relazione con Laura Torrisi.

La meravigliosa casa di Leonardo Pieraccioni

Tornando alla sua abitazione, scrutando le foto e i video postati dall’attore e regista toscano, ci siamo potuti fare un’ottima idea della sua abitazione. Chiaramente non sappiamo la località precisa, meglio così per la privacy del resto, però abbiamo potuto notare che l’abitazione di Pieraccioni sembra avere uno stile molto elegante e pulito con le pareti e i mobili tutti su tonalità chiare e del panna.

C’è la cameretta per sua figlia Martina, tutta sulle tonalità del rosa.

Spazio anche ai libri, con moltissimi volumi ordinati e sistemati perfettamente nelle librerie che spesso compaiono alle spalle dell’attore.

Sappiamo poi che nella sua abitazione c’è un bel terrazzo dove spesso si è immortalato nelle storie per Instagram e pare che proprio qui abbia scritto alcune delle sceneggiature più importanti.

La nuova fidanzata di Pieraccioni

Oggi Leonardo Pieraccioni nella sua bellissima casa alle porte di Firenze, oltre alla figlia Martina, molto probabilmente ospiterà spesso anche la sua nuova compagna. Da quando la sua relazione con Laura Torrisi è terminata, infatti, l’attore si è preso tempo per superare la rottura. Ma ora sembra proprio che sia pronto per rilassarsi e per godersi una nuova storia d’amore con la sua dolce metà.