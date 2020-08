Elisa Isoardi, l’annuncio arriva sui social: “A settembre…”, il commento della conduttrice fa felici i fan.

Manca sempre meno a settembre e, per gli amanti della tv, questo mese rappresenta soltanto una cosa: la ripartenza di tutte le trasmissioni più amate e seguite. Come Ballando con le stelle, lo show dedicato al ballo di Milly Carlucci, che partirà proprio sabato 12 settembre. La nuova edizione dello show sarebbe dovuta partire lo scorso marzo, ma tutto è saltato a causa dello scoppio della pandemia. Tra qualche settimana, però, tutto sarà pronto per una nuova scoppiettante edizione, ricca di concorrenti super interessanti. Tra cui anche lei, Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de la Prova del cuoco è pronta per mettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa della tv. A confermare la sua presenza nel cast ci ha pensato proprio lei, in un commento sotto la sua ultima foto di Instagram. Diamo un’occhiata!

Elisa Isoardi, l’annuncio arriva sui social: “A settembre…”, la conduttrice pronta per Ballando con le stelle

Ci sarà anche Elisa Isoardi nella nuova edizione di Ballando con le stelle. La seguitissima trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci partirà ogni sabato sera a partire dal 12 settembre. E la Isoardi, dopo l’addio a La Prova del cuoco, non vede l’ora di cimentarsi nell’arte del ballo di coppia. E, stando alle prime indiscrezioni, la bella Elisa sarebbe anche una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione, seguita da Tullio Solenghi. Ed è stata proprio la conduttrice a confermare la sua partecipazione alla prossima edizione dello show, rispondendo a un commento di una fan, nell’ultimo selfie pubblicato sui social:

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire tutte le novità della nuova edizione di Ballando con le stelle! Pronti a scatenarvi al ritmo di salsa, jive e cha cha cha? Noi non vediamo l’ora! Appuntamento sabato 12 settembre, in prima serata su Rai Uno!