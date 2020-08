Elisabetta Gregoraci splendida in abito lungo: gonna trasparente, il ‘vedo-non vedo’ è da capogiro; ecco il look della conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv e attualmente in onda con lo spettacolo musicale Battiti Live. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, la splendida calabrese che, a quanto pare, sarà una delle concorrenti ufficiali della prossima edizione del GF Vip. Manca la conferma, ma nel frattempo la showgirl continua a tenersi in contatto con i fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, dove è seguita da un milione e 200 mila followers! Ed è proprio lì che , poco fa, Elisabetta ha condiviso uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. La showgirl si è mostrata con un abito assolutamente mozzafiato: la gonna è trasparente e lascia vedere un po’ troppo. Diamo un’occhiata.

Basta poco ad Elisabetta Gregoraci per fare impazzire i suoi fan. Basta, ad esempio, pubblicare uno scatto come quello apparso qualche ora fa. La bellissima conduttrice ha indossato abito lungo nero, caratterizzato da una scollatura a incrocio particolarissima e, soprattutto, dalla gonna in pizzo trasparente. Un gioco di ‘vedo-non vedo’ che fa impazzire i followers. Ecco lo scatto:

Eh si, il post ha letteralmente incantato i fan. Pioggia di likes e complimenti per la Gregoraci, che anche nelle stories ha condiviso un video in cui indossa questo splendido abito. Nelle immagini, la conduttrice sfila, mostrando il suo fisico statuario. Ecco uno screen:

Davvero incantevole! In attesa di scoprire se Elisabetta sarà davvero una delle nuove inquiline dalla Casa del GF Vip, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? È ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!