Emma Marrone, messaggio commovente: “Abbiate coraggio e forza”, il post su Instagram non passa inosservato.

“Nella mia vita si sono avverati molti desideri”. È così che inizia il lungo messaggio di Emma Marrone, condiviso sui social ieri sera, in occasione della notte di San Lorenzo. La notte dei desideri, quella in cui tutti alzano gli occhi al cielo, in cerca di stelle cadenti alle quali chiedere di realizzare i propri sogni. Ed è proprio a chi sta aspettando che i propri desideri si avverino che la cantante ha voluto indirizzare le sue parole. Parole di speranza, che hanno emozionato Instagram. Leggiamo insieme il messaggio che l’ex di Amici ha condiviso sul suo profilo.

Emma Marrone, messaggio commovente nella notte di San Lorenzo: “Abbiate coraggio e forza”

“Credo a Babbo Natale, così come credo nella maglia della notte di San Lorenzo”. Emma Marrone lo ha rivelato ai followers, nell’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram. In occasione della notte dei desideri, l’ex vincitrice di Amici ha aperto il suo cuore, lanciando un messaggio da brividi ai suoi seguaci. Un messaggio che incoraggia a credere nei propri sogni, ad avere pazienza finché si realizzino, ma, soprattutto, ad avere anche tanta forza e tanto coraggio. “Fidatevi di me”, conclude la cantante nella didascalia al post. Un post che ha emozionato i migliaia di followers della pugliese, che hanno invaso il post con cuoricini e messaggi d’affetto. Date un’occhiata:

E, tra i commenti, spunta anche quello di un'amatissima conduttrice, Antonella Clerici:

Parole da brividi quelle di Emma, che sui social, come attraverso le sue canzoni, sa sempre come toccare il cuore dei fan e regalare loro consigli preziosi.