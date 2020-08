Emma Marrone lascia senza parole i suoi milioni di fan con un video incredibile: ecco la cantante come nessuno l’ha mai vista!

E’ una delle cantanti più amate in Italia: abbiamo conosciuto Emma Marrone ad Amici di Maria De Filippi, il talent show che le ha regalato il successo. E’ stata allieva della scuola nel 2010 e proprio quella edizione la vide sul podio: non è l’unico programma televisivo che ha vinto. Nel 2012 si è classificata al primo posto al Festival di Sanremo con ‘Non è l’inferno’. A settembre la vedremo in un inedito ruolo: ovvero quello di giudice di X Factor accanto a Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Insomma, Emma è davvero una star nel nostro paese e non solo in tv ed in radio: anche sui social è seguita da milioni di utenti a cui regala ogni giorno sorprese. Proprio pochissimi minuti fa ha aggiornato il suo profilo con un video inedito ma soprattutto che ha infiammato letteralmente tutto il pubblico!

Emma Marrone, il video infiamma i fan: non l’abbiamo mai vista così

Non l’abbiamo mai vista così: Emma Marrone ha infiammato letteralmente tutti i suoi fan con un video da capogiro. Primo piano, il viso truccato ed un ventaglio: il balletto che fa la famosissima cantante diventa ultra sensuale! I suoi milioni di follower sono rimasti incantati da tanta bellezza: pieno di like in pochi minuti ed un’infinità di commenti sono subito arrivati. Curiosi di vedere una Emma Marrone inedita? Guardate qui:

Come abbiamo già scritto, i fan sono rimasti davvero a bocca aperta: “Ma come sei bellaaaa”, “Allora spero di vederti ballare sempre”, “No scusate, non mi sento bene. Sei troppo bona” sono alcuni dei tantissimi complimenti che ha ricevuto la splendida cantante nata a Firenze ma cresciuta in Puglia.