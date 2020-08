Enzo Miccio parla a Fanpage.it della sua nuova collezione di abiti da sposa e si lascia sfuggire un particolare sul matrimonio di Elettra Lamborghini.

Finito il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per il Coronavirus, anche Enzo Miccio si è rimesso all’opera nell’attività che più lo appassiona e che lo ha reso il wedding planner più richiesto d’Italia. Come se fosse roba da poco, Miccio è alle prese in questo momento con l’organizzazione del matrimonio di una delle più famose e controverse ereditiere del panorama nazionale. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini: proprio il prossimo settembre, la rampolla della celebre famiglia ultramilionaria sposerà il suo fidanzato Afrojack con una cerimonia che, ne siamo certi, farà parlare a lungo. È proprio per questo motivo che, in una sua recentissima intervista a Fanpage, non ha potuto fare a meno di parlarne apertamente. Cosa avrà mai svelato? Scopriamolo insieme.

Matrimonio Elettra Lamborghini, parla Enzo Miccio

Nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, Enzo Miccio non soltanto ha parlato della sua nuova collezione di abiti da sposa, spiegando alle donne su quali particolari fare attenzione nel giorno tanto atteso, come ad esempio quali scarpe preferire, ma ha anche parlato del tanto atteso matrimonio di Elettra Lamborghini. In primis, ovviamente, lo stilista ha raccontato quanto la quarantena gli sia stata utile per creare i suoi nuovi wedding-dress. Spiegando, quindi, non soltanto quanto sia speciale l’abito classico perché certo che non passerà mai di moda, ma anche rivelando dell’eccessiva importante degli accessori. E, soprattutto, di quanto sia importante sceglierli con cura. Importantissimo seguire sempre la regola del “less is more” per non rischiare di rovinare tutto l’insieme. Una scarpa decolleté, intonata all’abito, resta sempre il top e per i colori, ovviamente regnano il bianco, l’avorio, al massimo un cipria delicato o il nude. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Perché, come dicevamo precedentemente, il buon Miccio ha anche parlato del matrimonio del secolo: quello di Elettra Lamborghini ed Afrojack. Vediamone le dichiarazioni.

Purtroppo, è un evento molto atteso il matrimonio tra Afrojack ed Elettra Lamborghini. Ed è per questo motivo che il buon Enzo Micco non si è lasciato affatto sfuggire nulla. Si è limitato soltanto a dire che lascerà tutti a bocca aperta. Noi ne siamo certi, voi?