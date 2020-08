Gemma Galgani, colpo di scena: dopo Nicola, la dama ‘corteggia’ proprio lui; ecco cosa è emerso sui social.

Uomini e Donne è in vacanza, ma una nuova scoppiettante stagione inizierà già a settembre. Salvo cambi di programma, dovrebbe essere il 24 settembre la data della prima puntata. L’attesa sale, così come la curiosità di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, che si metteranno in gioco nella seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Ma ammettiamolo, oltre al trono Classico, è il Trono Over ad essere particolarmente atteso dal pubblico. In particolare, tutti si chiedono cosa ne è stata della relazione tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli ( Sirius). Dalle ultime indiscrezioni trapelate sul web, pare che la conoscenza tra i due non stia proseguendo nel migliore dei modi. A ‘complicare’ il tutto, ci ha pensato un ex corteggiatore della Galgani. Ricordate ‘Occhi Blu’ con cui Gemma ha chattato per alcune puntate? Ebbene, qualche giorno fa, il corteggiatore ha mostrato al pubblico qualcosa di molto interessante: Gemma guarda le sue stories! Scopriamo di più.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Gemma Galgani, colpo di scena: dopo Nicola, la dama visualizza le stories di Occhi Blu

Non sembra procedere bene la conoscenza tra Gemma e Nicola fuori dal programma. Stando alle ultime dichiarazioni del giovane marinaio, i due non si sono visti spesso ultimamente e pare che la ‘colpa’ sia proprio della dama torinese. Nulla è certo: a quanto pare dovremo aspettare le nuove puntate di Uomini e Donne per scoprire di più sulla ‘coppia’. Ma ricordate Fabio Occhipinti, il famoso Occhi Blu che Gemma ha conosciuto in chat proprio come Nicola alias Sirius? Ebbene, qualche giorno fa l’ex corteggiatore ha pubblicato su Instagram alcuni screen molto particolari. Screen in cui si vede che Gemma Galgani ha visualizzato le stories pubblicate da Fabio sul suo profilo! La domanda, ora, è la seguente: per quale motivo la dama ha ‘sbirciato’ il profilo del suo ex corteggiatore? Che sia interessata a riprendere la conoscenza con Fabio dopo la rottura con Nicola? Ecco il post pubblicato da ‘occhi blu’:

Gli interrogativi, anche in questo caso, sono davvero tanti! Non ci resta che attendere le nuove puntate del Trono Over per sapere tutte le novità sulla complicata situazione sentimentale di Gemma! E voi, credete che la conoscenza con Nicola possa continuare?