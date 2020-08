Giulia De Lellis, triste inconveniente: ‘Me l’avete tirata’, cos’è successo

Attraverso alcune recentissime Instagram Stories, Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori su un triste inconveniente.

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha cavalcato la cresta dell’onda. Sarà per la sua immensa bellezza o per la sua smisurata bellezza, fatto sta che, attualmente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Andrea Damante è una delle influencer più amate ed apprezzate del momento. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, la De Lellis non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, direttamente dalla stanza da letto in compagnia di uno dei suoi migliori amici, Giulia ha raccontato loro di un triste inconveniente capitatole pochi giorni dopo la festa di compleanno della piccola Matilde, la sua prima nipotina. Nulla di grave, sia chiaro. Ma vediamo nel minimo dettaglio le sue parole.

Giulia De Lellis, triste inconveniente dopo la feste di compleanno: cos’è successo

Proprio pochissimi giorni fa, Giulia De Lellis ha festeggiato il compleanno della piccola Matilde. In occasione del compimento dei suoi quattro anni, la famiglia della romana ha organizzato una splendida e speciale feste in onore della piccina. Interamente in tema ‘Frozen’, tutti gli invitati anche vissuto dei momenti davvero magici. Non sono mancate emozioni e momenti allegri ed, ovviamente, momenti di vero e proprio divertimento, soprattutto per i grandi. Infatti, come raccontato dalla diretta interessata, a quasi finitura di party, tutti gli adulti si sono concessi un bagno in piscina. Lo ha fatto anche Giulia, ovviamente. Non si è buttata di sua spontanea volontà, sia chiaro. Anche perché, recentemente, l’influencer ha rivelato di non essersi solita bagnarsi in piscina. Ma vi è stata letteralmente buttata con forza. Risultato? Ce lo racconta direttamente lei.

Come raccontato dalla diretta interessata, a pochi giorni dalla festa di compleanno della piccola Matilde, Giulia De Lellis è stata la protagonista di un triste inconveniente. È stata buttata in piscina con tutti i vestiti, come ha raccontato su Instagram, ed è per questo motivo che, attualmente, ha tosse e raffreddore. ‘Grazie per avermela tirata. O, meglio ancora, mi conoscete talmente bene che non era difficile’, conclude Giulia.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui