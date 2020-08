Giulia De Lellis, avete mai visto la sorella? Niente da invidiare all’influencer

Giulia De Lellis ha sempre detto di essere particolarmente legata alla sua famiglia, ma avete mai visto sua sorella? Cosa occorre sapere sudi lei.

Giulia De Lellis è un’influencer dei nostri tempi, 24enne di Ostia, che deve il suo iniziale successo al programma televisivo Uomini e Donne, dove ha partecipato come corteggiatrice del dj Andrea Damante. I due sono usciti insieme, più innamorati che mai, ma dopo alcuni anni di fidanzamento è avvenuta la rottura che ha portato alla separazione della coppia più amata degli studi televisivi. Rottura che è stata sancita dal successo del libro della De Lellis, nel quale ha raccontato i motivi della sofferta divisione che ha dovuto affrontare. La nota influencer conta oggi milioni di followers, esempio di moda da seguire per tantissime giovani donne che l’ammirano con una passione fuori dagli schemi. Nell’ultimo periodo sembra esserci stato un ritorno di fiamma con Damante, che ha scatenato i più curiosi. Per placare gli animi, la coppia si è mostrata insieme sui social, ufficializzando il fidanzamento. Purtroppo però corrono diverse voci di una possibile nuova separazione. Intanto, Giulia si gode i giorni di questo caldo estivo con la sua famiglia, in particolare con la sorella e le sue nipotine, mostrando sul suo profilo la loro quotidianità. Ma avete mai visto la sorella?

Giulia de Lellis, avete mai visto la sorella?

Giulia De Lellis , la nota influencer divenuta famosa grazie al programma Uomini e Donne, trascorre molto tempo con la famiglia, in particolare con la sorella e le due bellissime nipotine.

Ma avete mai visto la sorella? Lei si chiama Veronica, ed è più grande di Giulia: bionda e bellissima, decisamente diversa, mamma di due dolcissime bambine, Matilde e Penelope, si mostra spesso con la sorella minore. Sembra proprio esserci un rapporto affiatato e speciale, che le due donne hanno sempre mostrato sui social, trascorrendo insieme lunghi giorni di amore e sorrisi. Un rapporto fraterno che farebbe invidia al mondo intero. Proprio in questi ultimi giorni Veronica si è trovata al centro di polemiche, dopo aver pubblicamente fatto gli auguri ad Andrea Iannone, ex fidanzato di Giulia. La donna si è scagliata duramente contro coloro che si sono scatenati, spiegando le sue motivazioni e criticando chi parla senza giudizio.