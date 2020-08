Ilary Blasi, la maglia è cortissima: fisico smagliante, pioggia di complimenti

In questa ultima foto su Instagram, Ilary Blasi si lascia immortalare con indosso una maglia cortissima: il fisico sfoggiato è smagliante.

Una cosa è certa: Ilary Blasi è la protagonista indiscussa di questa estate 2020. Molto attiva, anzi molto di più, attivissima sul suo canale social ufficiale, l’ex letterina di Passaparola non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di questa sua strepitosa vacanza. Non soltanto, badate bene però, è solita intrattenerli con splendidi scatti in costume o in compagnia di suo marito, ma è anche solita mostrare loro i suoi imperdibili look. Sempre adatti in ciascuna occasione, la romana è capace di incantare tutti i suoi followers sera dopo sera. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, lasciatasi immortalare con indosso una maglia super cortissima, la Blasi ha mandato letteralmente in tilt Instagram per la sua immensa bellezza. Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ilary Blasi, la maglia è cortissima: che bellezza su Instagram

Vera e propria protagonista di una splendida serata trascorsa con gli amici di sempre, Ilary Blasi ha saputo, ancora una volta, catturare l’attenzione su di sé grazia alla sua immensa bellezza. Ce lo testimonia, non a caso, l’ultimo scatto che, pochissime ore fa, la moglie di Francesco Totti ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Con indosso una maglia visibilmente cortissima e con una fantasia più che estiva, l’ex letterina di Passaparola ha mandato in tilt tutto il suo social network personale. Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme.

È proprio questa la foto che, pochissime ore fa, Ilary Blasi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Con indosso una maglia cortissima e con un fisico più che smagliante, da come si può chiaramente vedere, ha mandato in visibilio tutti i suoi sostenitori. Sapete perché?

Ne sono soltanto alcuni, sia chiaro. In realtà, infatti, ci sono tantissimi altri commenti che testimoniano la medesima cosa: la bellezza smisurata della Blasi.

