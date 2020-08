Jasmine Carrisi si confessa senza peli sulla lingua, “E’ troppo presto”: la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è decisamente in imbarazzo

Jasmine Carrisi è certamente al centro del gossip del momento grazie al suo esordio nel mondo della musica. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sta seguendo le orme del padre e ha deciso di lanciarsi anche lei nel mondo della Musica, pubblicando il suo primo singolo rapper da solista esordiente. Il brano sta riscuotendo un discreto successo e ha conquistato il pubblico oltre che per la bravura della ragazza, anche per i temi affrontati nel pezzo che risulta essere molto attuale e all’avanguardia. La ragazza è un mix perfetto tra mamma Loredana da cui ha ereditato la bellezza fulminante e papà Al Bano da cui invece ha ereditato tutta la passione per la musica. Chissà che anche lei non riesca ad avere una carriera brillante e costellata di successi come quella del padre. Ovviamente per scoprirlo non ci rest che aspettare i prossimi brani della giovane Carrisi.

Jasmine Carrisi, “E’ troppo presto”: la figlia di Al Bano in imbarazzo

Jasmine come vi dicevamo prima è un vero e proprio mix tra mamma Loredana e papà Al Bano. Da entrambi ha preso i tratti migliori, che la stanno portando a diventare una vera e propria stella sia del mondo della musica, che dei social network. Già perché oltre ad aver pubblicato il suo primo singolo la giovane Carrisi è anche una nota influencer su Instagram dove è seguita da circa 70 mila follower che ogni giorno la riempiono di like e commenti. Tra questi molti le chiedono come faccia ad avere un aspetto così curato, altri invece perché non risponda ai commenti, altri invece le chiedono se sta già lavorando ad altri brani.

Biondissima e con gli occhi azzurri, Jasmine sta facendo davvero impazzire tutti e il suo brano sta piacendo così tanto che il settimanale ‘Voi’ ha deciso di intervistarla per chiederle del suo futuro musicale. La ragazza ha infatti esordito col botto e in molti si chiedono se presto potremmo vederla al fianco di papà Al Bano magari a qualche evento importante o a Sanremo, e la sua risposta ha lasciato decisamente a bocca aperta tutti: “Non direi mai di no… ma chiaramente sarebbe prematuro per me. E’ ancora troppo presto per affrontare questa esperienza… Quel palco un po’ mi mette paura. Devo ancora fare tanta gavetta“. Insomma una risposta degna di grande maturità!