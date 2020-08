Grave lutto nel mondo della moda: scomparsa a soli 33 anni

La modella Khloe Atkinson è morta a soli 33 anni per una gravissima forma di diabete.

Una storia tragica quella della modella e pilota di moto da corsa Khloe Atkinson che, a soli 33 anni, è morta per una gravissima forma di diabete. Da mesi era ricoverata in ospedale e, secondo quanto riportano i media inglesi, è scomparsa nel sonno.

La malattia di Khloe

Khloe aveva compiuto da poco 33 anni quando per colpa di una gravissima forma di diabete è scomparsa. La malattia l’aveva resa cieca da un occhio e pare che le avesse danneggiato irreparabilmente un rene di cui era in attesa di trapianto. La sua morte ha sconvolto tutti, amici e parenti, che ancora oggi continuano a inondare il web di messaggi di dolore e cordoglio per la sua scomparsa. La giovane era una modella inglese, originaria di Stoke-On-Trent e aveva ricoperto svariate volte il ruolo di Umbrella Girl in diverse gare automobilistiche e motociclistiche. Da 10 anni lottava con una forma molto grave e aggressiva di Diabete di Tipo 1. Pare che fosse costretta a prendere circa 30 pastiglie al giorno, ma negli ultimi mesi la malattia aveva preso il sopravvento colpendo i reni e la vista. Alla fine le era stato indotto il coma farmacologico, ma a nulla sono valse le cure.

L’aggravarsi dei sintomi

I sintomi si sono aggravati di colpo. Una mattina la donna ha iniziato a non vedere bene da un occhio e anche dall’altro, fino a quel momento sano, iniziava a fare fatica. Dopo poco sono subentrati altri sintomi gravi: epistassi, emicranie fortissime che l’hanno costretta a letto. Così è iniziato il calvario con costosissime cure mediche e trattamenti con apparecchiature molto costose.

Purtroppo però per Khloe non c’è stato nulla da fare e oggi, oltre al dolore, la famiglia deve anche affrontare le spese mediche ormai inutili, ma che non hanno ancora finito di pagare. Per aiutarli gli amici hanno istituito una raccolta fondi.