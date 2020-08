Mara Venier ha un ‘chiodo fisso’: lo svela il marito a cui non dà tregua

Mara Venier, volto amatissimo di Rai 1 e regina incontrastata della domenica televisiva italiana, avrebbe un chiodo fisso a cui non riesce proprio a rinunciare. A rivelare il suo segreto, il marito Nicola Carraro.

Proprio così: sembra che la biondissima zia Mara, come lei ama farsi chiamare, nasconda un vera mania che la spinge a tormentare anche il suo coniuge, l’editore e produttore cinematografico Nicola Carraro. Insieme a lui la conduttrice si sta ora godendo le meritate vacanze dopo aver riscosso un grandissimo successo a Domenica In anche per questa stagione. Nel corso di un’intervista al giornale Nuovo, Carraro ha parlato della sua vita felice insieme a Mara e di quando anni fa l’ha incontrata per la prima volta: a quanto pare, non dovette starle subito simpatico a causa di una battuta che vedeva coinvolto anche un ex fidanzato della Venier. “Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata“, ha dichiarato Nicola. Eppure, nonostante l’inizio non proprio incoraggiante, tra i due si instaurò comunque un feeling molto forte, destinato a durare, come testimonia la loro unione che da anni è sempre più solida.

L’ossessione senza limiti di Mara Venier

Come spesso accade poi, sono proprio i difetti o le piccole stranezze a farci innamorare sempre di più della persona che abbiamo accanto. Nicola Carraro, innamorato più che mai della sua Mara, ha voluto condividere anche una simpatica mania che avrebbe sua moglie. La Venier sarebbe ossessionata dalle pulizie di casa, tanto da costringere il marito a svegliarsi anche alle 6 del mattino per poter cominciare a svolgerle! C’è di più: spesso la regina di Domenica In preparerebbe addirittura il pranzo alla colf. Insomma, la cara zia Mara sarebbe proprio una perfetta donna di casa.

Mara, da vera donna italiana dedita alla casa e alla famiglia, si è sempre mostrata innamoratissima dei suoi figli e dei suoi nipoti. Il più grande di questi ha già compiuto 18 anni e Mara, orgogliosa, ha spesso condiviso con i suoi follower scatti che la mostrano insieme al nipote, felice come non mai.