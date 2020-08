Marco Bocci ha aggiornato il suo profilo Instagram con una fotografia insieme alla sua mamma: la somiglianza è davvero incredibile, tutti i followers ci hanno fatto caso. Date un’occhiata!

Marco Bocci, nome d’arte di Marco Bocciolini è un famosissimo attore italiano, amato soprattutto per aver interpretato due ruoli noti come il commissario Nicola Scialoja nella serie Romanzo Criminale e il vicequestore Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia. Ha sposato Laura Chiatti nel 2014 e sono diventati genitori di Enea e Pablo. La coppia è molto amata sia nel mondo del cinema che sul web: pochi giorni fa hanno fatto sorridere tutti per la loro estrema complicità. L’attrice ha provocato suo marito pubblicando uno scatto piuttosto bollente e scrivendo ‘Dove sei?’. Immediata la replica di Marco: “Sto arrivando” con emoticon di panico, utilizzate in maniera ironica. La famiglia Chiatti Bocci è super famosa su Instagram, sapete che l’attore è davvero uguale alla sua mamma? L’avete mai vista? La somiglianza è impressionante: i followers di Bocci non hanno potuto fare a meno di notare che hanno gli stessi occhi! Date un’occhiata al post pubblicato pochi minuti fa !

Marco Bocci con la mamma: “Tanti auguri bellezza mia”, somiglianza impressionante

E’ spuntata poco fa una dolce dedica di Marco Bocci per la sua mamma. Il famoso attore ha pubblicato una fotografia di loro due insieme e la somiglianza è così incredibile! “Tanti auguri bellezza mia” scrive il marito di Laura Chiatti come didascalia ad un selfie con la mamma. Guardate che somiglianza:

I followers dell’attore di Romanzo Criminale e Squadra Antimafia non hanno potuto fare a meno di commentare il post sottolineando l’incredibile somiglianza. “Avete gli stessi occhi” scrive un utente. Seguono ovviamente messaggi di auguri e di complimenti alla signora che ha messo al mondo un bellissimo uomo!