Meghan Markle, l’amico di Harry: “Era tutto pianificato”, il retroscena

Meghan Markle, l’amico di Harry si è lasciato andare ad una clamoroso retroscena: la rivelazione è arrivata dopo anni dal loro matrimonio.

Secondo alcune voci, Harry ha sempre sognato di poter avere la medesima fortuna del fratello, trovare l’anima gemella. L’incontro con l’attrice Meghan è avvenuto proprio nel momento giusto per il giovane, un colpo di fulmine, ritrovatosi con la donna in una stanza senza sapere chi fosse. Un appuntamento al buio organizzato in una notte di mezza estate del 2016. Sembra che la scintilla tra i due sia scoppiata all’istante, un amore da sogno, come nelle favole, tra il principe e l’attrice, che ha lasciato fantasticare il mondo intero. Dopo circa due anni, la coppia ha deciso di giungere all’altare, il matrimonio si è svolto il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, nel Regno Unito. Ma negli ultimi giorni, corre nell’aria l’indiscrezione di alcune parole di un amico di Harry, che svela una pesante rivelazione. Siete curiosi di sapere a cosa si riferisce? Entriamo nel dettaglio.

Meghan Markle, la rivelazione a sorpresa dell’amico di Harry

Secondo quanto rivelato da un amico di Harry, sembrerebbe che il principe abbia deciso di sposare Meghan Markle solo perché voleva avere al suo fianco una donna capace di stare sotto i riflettori e soprattutto di sopportare la fama che sarebbe arrivata dalla loro unione.

‘Era tutto pianificato, ha deciso di sposarla dopo pochi mesi’, queste le parole dell’amico. La fonte ha sostenuto che il principe ha sempre trovato difficoltà con le sue ex, finendo poi per chiudere i rapporti, per la non tolleranza della vita pubblica. L’incontro e poi il successivo matrimonio con Meghan sembra essere stato un colpo del destino: una donna abituata ad essere al centro dell’attenzione, senza porsi limiti. In totale tranquillità con fotografi e giornalisti, pronta e certa della sua personalità e brillantezza, capace di spiccare in ogni occasione. Quanto sostenuto però non sembra coincidere con gli avvenimenti che si son susseguiti, data la rinuncia della coppia, per scelta di entrambi, di abbandonare il castello reale e vivere lontano da occhi pubblici.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui