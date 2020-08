Sta per diventare nuovamente nonno, il figlio del famoso cantante e la sua compagna sono in attesa del secondo fiocco rosa: che gioia immensa.

La nascita di un bebé, si sa, è uno degli eventi più importanti che possa capitare nella vita di ciascuno di noi. Non lo è, badate bene, soltanto per la coppia, che, con l’arrivo di un figlio, incorona alla grande l’amore per la sua dolce metà, ma anche per tutte le persone che li circondano. A partire, quindi, dai rispettivi genitori dell’uomo e della donna. Fino alla parte restante della famiglia ed, ovviamente, anche tutti i loro amici. Lo sa bene il figlio di questo famoso cantante italiano. Che, proprio in questi mesi, sta vivendo un momento davvero magico della sua vita insieme alla sua dolcissima compagna. Sapete perché? Semplice! I due piccioncini stanno per diventare genitori della loro prima figlia. Ebbene si. Una gioia davvero immensa, quindi. Anche per il famoso cantante, com’è giusto che sia. Che, ovviamente, sta per diventare nuovamente nonno. Ma di chi parliamo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Diventerà nonno, secondo fiocco rosa per il figlio del famoso cantante

Un’estate davvero particolare per Gigi D’Alessio. Non soltanto perché, dopo aver tentato di ricucire il rapporto con Anna Tatangelo, è ritornato ad essere single qualche mese fa, ma anche perché suo figlio Claudio sta per diventare padre per la seconda volta. Dal 2017, infatti, il napoletano fa coppia fissa con Giusy Lo Conte, ballerina di numerosi programmi televisivi di successo. E, a distanza di tre anni dall’inizio della loro storia, stanno per coronare uno dei più grandi sogni: diventare genitori della loro primogenita. Seppure, infatti, Claudio sia già padre di una splendida femminuccia avuta da una relazione precedente, la piccolina che verrà al mondo tra qualche mese è la prima nata dalla relazione con la giovanissima Lo Conte. Ovviamente, come si può chiaramente comprendere, la notizia dell’arrivo di un nuove bebè ha provocato una gioia davvero immensa. Non soltanto per la giovanissima coppia, che non perde occasione di potersi mostrare felice ed innamorata più che mai sui social, ma anche per tutte le persone a loro più care. Tra i tanti, com’è giusto che sia, il famoso cantante italiano. Che non vede l’ora di abbracciare la sua nipotina.

Splendida notizia per Gigi D’Alessio, quindi. Che, da come dicevamo precedentemente, sta per diventare nonno per la seconda volta. Non sappiamo quando nascerà la piccolina e come si chiamerà, fatto sta che, senza alcun dubbio, sarà avvolta da un affetto e un amore davvero unico.

