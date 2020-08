Il Grande Fratello annuncia i due opinionisti della prossima edizione del formato ‘VIP’: a sorpresa ci sarà l’ex concorrente affiancata da chi, invece, era presente anche l’anno scorso!

Tornerà tra pochissimo una nuova edizione del Grande Fratello VIP. La casa più spiata d’Italia accenderà le sue luci a settembre, gira voce che la prima puntata andrà in onda il 14, salvo imprevisti. A condurre la quinta edizione dello show sarà Alfonso Signorini che prenderà in mano il timone del reality per il secondo anno consecutivo. Anche quest’anno il programma in onda su Canale 5 che si può seguire live 24 ore su 24, vanterà un cast davvero eccezionale: tra i concorrenti dovrebbero esserci Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento. Nessuna conferma ufficiale ancora è arrivata dalla redazione del programma che però ha dato un annuncio poche ore fa davvero incredibile. Ecco chi saranno i due opinionisti della prossima edizione del GF VIP!

Grande Fratello VIP, arriva l’annuncio ufficiale: i due opinionisti saranno proprio loro

Girava una voce che parlava proprio di lei nella quinta edizione del Grande Fratello VIP, ora è ufficiale. Il reality attraverso i suoi canali social ha annunciato poche ore fa che Antonella Elia sarà la nuova opinionista del programma in onda su Canale 5. “Da combattiva concorrente a pungente opinionista. Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di GF VIP!”. Proprio così: colei che nella scorsa edizione è stata decisamente la protagonista nella casa in qualità di concorrente, siederà in studio al fianco di Alfonso Signorini durante il live!

Ovviamente non sarà sola: al suo fianco ci sarà per il secondo anno consecutivo Pupo! Sempre con un post sui social il Grande Fratello ha fatto sapere che il famoso cantante e personaggio televisivo tornerà anche in questa edizione come opinionista!

Che dire, sarà un’edizione super scoppiettante e noi non vediamo l’ora che inizi!