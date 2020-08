A distanza di diverso tempo dalla fine del loro percorso a Temptation Island, Pietro Delle Piane ha fatto una dedica da brividi ad Antonella Elia.

Insieme ad Antonella Elia, Pietro Delle Piane ha preso parte alla settima edizione di Temptation Island. Sbarcati sull’isola delle tentazioni perché certi del loro amore, il percorso della coppia non è stato affatto uno dei migliori. Soprattutto, lo sappiamo, quello dell’attore. Per la durata di ben ventuno giorni, il Delle Piane si è lasciato andare, spesso e volentieri, a delle dichiarazioni poco carine nei confronti della sua compagna. Che, come raccontato in diversi nostri articoli, l’hanno profondamente toccata ed, ovviamente, addolorata. Ma non solo. Perché, come confessato dal diretto interessato a Lorenzo Amoruso, Pietro avrebbe baciato anche una delle tentatrici del villaggio. Insomma, un percorso davvero ‘particolare’. E che ha portato poi all’ex gieffina a troncare la sua relazione. Il loro amore, però, è stato più forte di tutto. Perché, come rivelato dai diretti interessati, sembrerebbe che Pietro ce la stia mettendo tutta per riconquistare la dolce Antonellina. E lo testimonia, non a caso, questa dedica da brividi che, diversi giorni fa, il Delle Piane ha voluto scrivere su Instagram.

Pietro Delle Piane, la dedica da brividi per Antonella dopo Temptation Island

Se, da una parte, qualche giorno fa, Pietro Delle Piane ed Antonella Elia sono stati beccati insieme al mare; dall’altra c’è l’attore che, pochissimi giorni fa, si è lasciato andare ad una dedica da brividi alla sua compagna. Sin da quando l’ex gieffina l’ha mollato sul trono a Temptation Island, il Delle Piane si è detto pronto a fare di tutto per tentare di riconquistare la sua compagna. E, come dicevamo precedentemente, queste parole lo testimoniano davvero alla grande. Diamoci un’occhiata più da vicino.

‘Quando ferisci la persona che più tieni al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti’, ha scritto Pietro Delle Piane, a testimonianza di aver capito di aver sbagliato. E di essere pronto con i fatti a farsi perdonare.

