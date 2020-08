Serena Enardu, look ‘rovente’: scollatura profondissima, sotto niente intimo; ecco il look mostrato nelle stories.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Serena Enardu, che nella casa più spiata della tv è entrata per riconquistare il suo allora ex Pago. Missione compiuta: i due sono riusciti a ritrovare la serenità proprio nel corso del reality condotto da Alfonso Signorni. Ma, dopo pochi mesi. una nuova crisi e una nuova rottura. Sarà definitiva? I fan della coppia sperano di no. Nel frattempo, non smettono di seguire le ‘avventure social’ dei loro beniamini, che si tengono in contatto coi fan attraverso Instagram. in particolare Serena, che ama postare foto e video delle sue giornate. E dei suoi outfit, che molto spesso non passano inosservati! È accaduto con un abito bianco indossato qualche ora fa dalla bellissima sarda, che ha mostrato il suo look nelle stories. La scollatura è profondissima e, sotto il vestito, Serena non indossa intimo. State a guardare!

Serena Enardu mostra il suo look: scollatura profondissima, sotto niente intimo

Serena Enardu è molto attiva sui social, dove lavora come influencer. Ed è proprio nelle sue stories di Instagram che, qualche ora fa, ha mostrato ai followers un look che non è passato inosservato. La bellissima sarda indossa un abito bianco molto particolare, caratterizzato da un notevole spacco e da una profonda scollatura! Scollatura che mette in mostra le notevoli forme della Enardu, che, come afferma lei stessa nelle stories, non indossa intimo.

