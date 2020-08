Serena Enardu spiazza tutti: si mostra al mare proprio con lui, Instagram si scatena dopo lo scatto pubblicato dalla bellissima sarda.

Negli ultimi anni, lei è letteralmente nell’occhio del ciclone. Prima la partecipazione a Temptation Island Vip, poi l’entrata a sorpresa al Grande Fratello Vip: Serena Enardu è stata una delle protagoniste assolute nei reality in cui è apparsa. Complice la sua tormentata storia d’amore con Pago, terminata dopo Temptation e rinata proprio tra le mura della Casa più spiata della tv. Ma alla fine del GF, una nuova crisi si è abbattuta sulla coppia, che oggi si è separata del tutto. I due si sono rivisti di recente per un caffè, coma ha fatto sapere Serena attraverso Instagram, ma non c’è stato altro che una semplice chiacchierate. Estate da single per entrambi, quindi, ma qualche giorno fa uno scatto pubblicato dalla Enardu ha scatenato i fan sui social. Il motivo? La bellissima sarda si mostra al mare in compagnia di un uomo e questo è bastato per svegliare la rabbia degli haters. Diamo un’occhiata.

Seguici anche sul nostro canale Instagram —> CLICCA QUI

Serena Enardu spiazza tutti: si mostra al mare proprio con lui, lo scatto crea il caos su Instagram

Serena Enardu e Pago si sono lasciati, ma i fan della coppia sperano nell’ennesimo ritorno di fiamma. Ci sarà o, questa, è davvero una rottura definitiva? Staremo a vedere, nel frattempo i due vivono la loro estate da separati. Ma non da soli. Qualche giorno fa, la splendida Serena ha pubblicato uno scatto che non è passato affatto inosservato. L’ex gieffina si mostra felice e sorridente in costume, in compagnia di un ragazzo. Ecco il post con cui Serena augura una buona domenica ai fan:

Uno scatto in cui Serena è splendida come sempre, ma che ha letteralmente scatenato i commenti dei fan: su Instagram è nata una vera e propria polemica. In tanti hanno accusato la sarda, ‘colpevole’ di aver già iniziato una nuova relazione. A tal punto che, nelle sue stories, Serena ha dovuto specificare che il ragazzo in questione, l’event manager Michele De Feo, è solo un semplice amico e che, appunto, esiste l’amicizia tra uomo e donne. Ecco alcuni dei commenti negativi ricevuti da Serena sotto il post:

Eh si, parole davvero forti quelle di alcuni utenti di Instagram nei confronti di Serena. Quest’ultima, però, nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato di non dare molto peso alle critiche, continuando a vivere la sua vita col sorriso. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!