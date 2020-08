A distanza di diversi mesi è stata fatta un’inaspettata e clamorosa rivelazione su Stefano De Martino: il ballerino lo ha fatto durante il lockdown.

Nuova e clamorosa rivelazione su Stefano De Martino. A distanza di alcune settimane dalla notizia ufficiale della sua separazione da Belen Rodriguez e di quella riguardante il presunto tradimento dell’ex ballerino di Amici con Alessia Marcuzzi ai danni della showgirl argentina, il conduttore di Made in Sud continua ad essere nel vero e proprio occhio del ciclone. Proprio pochissimi giorni fa, infatti, è stata fatta una rivelazione sul suo conto davvero ‘choc’. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, questa clamorosa confessione riguarda qualcosa che è accaduto durante il lockdown. Lo stesso periodo, insomma, in cui Stefano ha lasciato Milano per recarsi a Napoli. Non sappiamo, sia chiaro, se in quei giorni De Martino o Belen avessero già preso la decisione di lasciarsi. Fatto sta che, per il suo impegno con Made in Sud, il napoletano ha vissuto diverso tempo da solo a Napoli. Bando alle ciance! Ecco cosa è stato svelato sul suo conto.

Stefano De Martino, clamorosa rivelazione: è accaduto durante il lockdown

Proprio per prendere parte alla nuova edizione di Made in Sud ed, ovviamente, prendere tutte le accortezze previste per l’emergenza Coronavirus, Stefano De Martino si è dovuto trasferire a Napoli diverso tempo prima dell’inizio del programma. È proprio per questo motivo che, proprio durante il periodo del lockdown, il ballerino di Amici ha dovuto lasciare Milano e il tetto coniugale per iniziare a prepararsi alla sua nuova avventura televisiva. Tuttavia, sembrerebbe che il suo viaggio dal capoluogo lombardo a quello campano sia stato interrotto da una piccola tappa a Roma. E, quindi, nella Capitale. Sapete perché? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente intervista per il settimanale ‘Gente’, si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione ‘choc’. ‘Eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma’, è stato rivelato qualche giorno fa. Ecco, ma chi è stata la protagonista di queste parole?

Proprio in una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Gente’, oltre a svelare un retroscena choc sulla storia De Martino, Belen ed Emma Marrone, Maria De Filippi ha svelato di aver visto il napoletano nel periodo del lockdown. Quando, in direzione Napoli per Made in Sud, il ballerino si è fermato a Roma per un saluto. Ecco. È proprio in questo momento, come rivelato dalla diretta interessata, che la regina di Mediaset ha capito che c’era qualcosa che non andava. Nonostante i due non abbiano parlato di Belen o della loro situazione sentimentale, la De Filippi ha capito che c’era qualcosa sotto. ‘Avevo ragione io’, ha concluso.

