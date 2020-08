Temptation Island, Anna Boschetti: niente vestiti e tacchi a spillo nello scatto rovente pubblicato qualche anno fa su Instagram.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island. La sua storia con Andrea Battistelli è stata tra le più chiacchierate, e, nonostante gli alti e bassi, la coppia è uscita insieme dalla trasmissione. Parliamo di Anna Boschetti, che nel reality di Canale 5 si è fatta notare per aver messo in atto una vera e propria strategia: fingersi interessata a un tentatore per far ‘soffrire’ il suo fidanzato Andrea e spingerlo a crearsi una famiglia con lei. Un comportamento che non è piaciuto a tutti: Anna è stata bersaglio di un bel po’ di critiche sui social. Ma è proprio spulciando sui social che è spuntato uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto risalente al 2017, in cui Anna posa senza veli in casa sua. Per coprirsi, utilizza un ‘metodo’ molto particolare. Diamo un’occhiata.

Temptation Island, Anna Boschetti: niente vestiti e tacchi a spillo nello scatto rovente di qualche anno fa

“Perché fare la cosa giusta quando è quella sbagliata che ti fa impazzire?“, è quello che si legge nella didascalia di un post pubblicato qualche anno fa su Instagram da Anna Boschetti. La bellissima protagonista di Temptation Island ha 64,4 followers sul suo profilo Instagram, in cui qualche giorno fa ha pubblicato uno scatto di coppia col suo Andrea:

La coppia ha ritrovato la serenità dopo la burrascosa esperienza nel reality di Canale 5, ma siete curiosi di vedere lo scatto senza veli della Boschetti? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, Anna sembra essere completamente senza vestiti nello scatto, in cui però indossa tacchi a spillo. Per coprirsi la Boschetti utilizza una gigante emoticon con occhiali da sole. Una foto che non passa inosservata quella di Anna! Che, dopo Temptation Island, si gode il suo Andrea. E voi, cosa pensate del percorso di questa coppia all’interno del villaggio?