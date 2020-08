Uomini: quali sono quelli maggiormente portati per la convivenza con la propria partner in base ai proprio segni zodiacali? Scopriamolo!

Non tutti ne sono convinti, ma a quanto pare l’appartenenza ad un segno zodiacale piuttosto che ad un altro conferirebbe tratti peculiari dal punto di vista caratteriale. Ciò sembra incidere, in modo più o meno significativo, su varie sfere della nostra vita e, ovviamente, anche su quella sentimentale. Riguardo all’universo maschile, sembrerebbe che ci siano alcuni uomini più inclini ad instaurare rapporti d’amore seri e duraturi e che quindi trovino il loro epilogo in una convivenza con la propria compagna e ciò sarebbe dovuto al loro calendario astrale. Uomini a cui non piace collezionare una serie di storielline inutili e passeggere ma che sognano l’amore in tutte le sue sfaccettature insieme alla donna della loro vita. Sapete a quali segni zodiacali appartengono? Scopriamolo insieme!

Uomini, i tre segni che amano vivere sotto lo stesso tetto con la partner

Esisterebbero tre segni zodiacali tra gli uomini che sarebbero, chissà per quale particolare congiunzione astrale, più inclini a storie importanti rispetto ad altri.

Il segno del Cancro, ad esempio, nelle relazioni si dimostra molto generoso ed intenzionato a rendere la vita di coppia il più piacevole possibile. Da buon segno d’acqua, l’uomo Cancro è molto emotivo e romantico, protettivo, passionale, tenace e tende ad affrettare i tempi affinché un rapporto d’amore sfoci in una convivenza. Il Capricorno difficilmente riesce a vivere storie leggere e senza importanza perché è portato ad instaurare quasi sempre un legame affettivo. Amante dell’organizzazione nei minimi dettagli, tende comunque ad essere per la sua donna anche un perfetto compagno di gioco con cui ridere e divertirsi, data la sua voglia di sentirsi sempre giovane. Anche l’uomo Bilancia, equilibrato e saggio com’è, ama i rapporti a lungo termine: dotato di pazienza e sempre aperto al confronto, fa di tutto per far sentire a proprio agio la sua lei che tende a proteggere in ogni occasione stando attento a non ferirla. Per un lui di questo segno, è inconcepibile che un legame d’amore non culmini in una vita insieme nella stessa casa.

E voi cosa ne pensate? Di certo, sarebbe troppo semplice avere la garanzia che un amore duri per sempre solo in base al segno zodiacale, ma si tratta di simpatiche curiosità che fa sempre bene conoscere. Magari l’uomo che vi sta corteggiando in questo periodo appartiene ad uno dei tre segni sopracitati e, allora, chissà che non siate prossime ad andare a vivere con il vostro lui.

