Anche l’universo femminile ha le sue esigenze: ecco le 5 cose che ogni donna desidera a letto ma che non osa chiedere.

Nella quotidianità siamo soliti pensare che soltanto gli uomini possano avere delle strane esigenze sessuali, ma così non è certamente. Anche le donne, com’è giusto che sia, hanno elevate fantasie a livello sessuale ma che non osano dire al proprio partner in quanto considerate come un tabù. Ma ormai siamo nel 2020 e l’era medievale è passata da un tempo infinito, gli uomini devono rendersi conto che anche il parterre femminile ha bizzarre idee a letto e devono essere pronti a soddisfarle. Ogni donna desidera essere l’amante senza scrupoli sotto le lenzuola, senza inibizioni, e senza il timore di poter essere giudicata, ma la maggior parte delle ragazze intimidisce al sol pensiero di rivelare le sue scottanti fantasie sessuali. Siamo di fronte ad un problema che può dirsi quasi universale, se solo il nostro compagno potesse prestare maggior attenzione, la complicità a letto diverrebbe molto più soddisfacente. Ci sono infatti, 5 cose che ogni donna desidera a letto ma che non osa chiedere. Entriamo nel dettaglio.

Quali sono le 5 cose a letto che ogni donna desidera ma che non osa chiedere al partner

Ecco le 5 cose che ogni donna desidera siano fatte a letto, ma che per timore non osa chiedere al partner.

–Tirare i capelli: A tutte le donne, o quasi, piace questo intreccio di dolore e piacere insieme, che consiste nel tirare i capelli virilmente, senza esagerare. Masochismo a tutti gli effetti, più è doloroso e più diventa piacevole.

–Sesso anale: Sono molte le donne che desiderano provare questo amore alquanto sfacciato e spinto, ma attendono sempre che sia il partner a fare il primo passo. Non resta che consigliare agli uomini di essere più attenti e scrupolosi.

–Sesso orale: Bisogna sempre dedicare il giusto spazio alla propria compagna, e non pensare solo a se stessi. Uomini impegnatevi nel soddisfare il piacere femminile, stuzzicandola con delicatezza e vigore.

–Essere sculacciate: Ancora segni di masochismo nel mondo femminile, il dolore accompagna da sempre le fantasie della donna, che a letto non desidera altro che farsi dominare dal proprio partner.

–Essere bendate: al buio tutto diventa più intrigante, il saper cercare i punti giusti, e l’atmosfera è sicuramente uno sfondo che accompagna la serata portandola ad una conclusione soddisfacente.

Che dire, uomini cercate di prestare maggiore attenzione alle richieste indirette delle vostre compagne, per poter giungere insieme alla piena soddisfazione.

