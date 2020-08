Adriana Volpe resiste grazie ad uno stratagemma, ma si era temuto il peggio per il programma Ogni Mattina: cosa è accaduto.

Effettivamente i dati auditel non erano mai stati molto entusiasmanti. E per la Volpe si iniziava a paventare la chiusura del programma Ogni Mattina, in onda tutte le mattine, appunto, alle ore 10 su Tv8. Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana dai tempi de “I Fatti Vostri”, non aveva resistito alla tentazione di beffarsi della presentatrice con una serie di battutine molto, molto pungenti. Proprio per evitare un epilogo così triste, la produzione ha deciso di adottare un nuovo stratagemma e vedere se, in questo modo, le cose sarebbero cambiate. Si è pensato infatti di dividere ogni puntata in due blocchi: come fa sapere Fanpage.it, questo nuovo sistema starebbe portando dei buoni risultati in termini di innalzamento dello share, anche grazie all’impegno e alla dedizione che Adriana Volpe e Alessio Viola non risparmiano mai. Nessun aumento rilevante per quanto riguarda gli ascolti, ma il fatto certo è che, per il momento, Ogni Mattina, resta nella programmazione del canale Tv8.

Adriana Volpe: falso allarme, l’epilogo peggiore è stato evitato (per ora)

Adriana le aveva tentate davvero tutte per impedire che il programma chiudesse i battenti: aveva perfino invitato in studio Denver, suo compagno di avventura nella casa del GFVip. Scelta non casuale, se ricordate i rumors che ci furono all’epoca su una presunta liason tra i due. Ma neanche questo sembrò giovare agli ascolti e la chiusura sembrava inevitabile. Ora, però, mediante la nuova impostazione delle puntate, le cose stanno iniziando timidamente a migliorare. Ogni puntata è quindi divisa adesso in due parti: la prima, chiamata semplicemente Ogni Mattina, supera il 2% di share mentre la seconda, intitolata Ogni Mattina dopo il Tg, rimane stabile all’1%. Questo nuovo sistema permette una distribuzione dello share per un tempo più lungo e quindi di farlo risultare più basso.

La certezza è che il programma è stato confermato anche per la prossima stagione, ma è prematuro cercare di fare previsioni su cosa accadrà al riguardo.