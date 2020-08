In questa sua ultima foto su Instagram, Aida Yespica si mostra come una vera sirena e con un fisico davvero da urlo: lo scatto scatena i suoi fan.

Che cosa si può dire della bellezza di Aida Yespica? Beh, assolutamente nulla! La modella venezuelana è qualcosa di davvero indescrivibile. Non soltanto ne abbiamo avuto la testimonianza nelle sue diverse e numerose apparizione televisive, ma ne abbiamo avuto anche la conferma grazie al suo canale social ufficiale. Sempre molto attiva su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero stratosferici. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, come una vera e propria sirena intenta a prendere il sole, la compagna di Geppi Lama si lascia immortalare con indosso un costume divino, sfoggiando, tra l’altro, un fisico davvero da urlo. Risultato? Instagram si è letteralmente scatenato per lei.

Aida Yespica, posa da sirena: lo scatto in costume scatena Instagram

Sempre incantevole e deliziosa in tutti i suoi scatti su Instagram, qualche giorno fa, Aida Yespica ne ha condiviso un altro davvero strepitoso. È in vacanza, la modella venezuelana. E, com’è giusto che sia, spesso e volentieri, si lascia immortalare in costume. L’ultimo di esso, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, con una posa letteralmente da ‘sirena’, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip scatena Instagram ed, ovviamente, tutti i suoi sostenitori. Lo scatto, bisogna ammetterlo, è davvero minimal. Tuttavia, però, racchiude perfettamente l’immensa bellezza dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Siete curiosi di saperne di più?

Non c’è bisogno di dire nulla, no? Così come in tutti gli altri suoi scatti fotografici, anche in quest’ultimo Aida Yespica è davvero bellissima. Non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. In un vero e proprio batter baleno, infatti, lo scatto in questione ha letteralmente mandato in visibilio i suoi sostenitori.

Vi assicuriamo, sono davvero tantissime le persone che, appena vista l’immensa bellezza della modella venezuelana, non hanno potuto fare a meno di commentare in modo più che positivo.

